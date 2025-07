Synology DS225+ a 2 vani: non solo archiviazione, ma il cuore pulsante del tuo ufficio

L’home office ha smesso da tempo di essere un angolo arrangiato della casa; per molti è diventato un vero e proprio quartier generale. E come ogni quartier generale che si rispetti, ha bisogno di un’infrastruttura solida. Synology oggi si rivolge proprio a questa nuova generazione di professionisti e piccoli studi creativi che vogliono fare il salto di qualità, presentando il DS225+. Più che un dispositivo di archiviazione, è un tassello fondamentale per costruire un ecosistema di lavoro professionale, sicuro e incredibilmente efficiente, direttamente dalla propria scrivania.

“Abbiamo pensato il DS225+ per le realtà più piccole, come i team agili e gli uffici distaccati che necessitano di un ponte sicuro e affidabile con la sede centrale,” spiega Peggy Weng, Product Manager di Synology. La sua visione è chiara: offrire uno strumento che non sia solo un contenitore di file, ma un vero e proprio hub di sincronizzazione che si integra senza mal di testa nelle infrastrutture già esistenti.

Synology lancia il DS225+: la fortezza digitale per piccole imprese e home office

Ma cosa si nasconde sotto il cofano di questo piccolo gigante? Nonostante le dimensioni ridotte, perfette per una scrivania o un armadietto, il DS225+ può ospitare fino a 40 TB di dati. La connettività è garantita da due porte di rete, una ultraveloce da 2.5GbE per chi non può permettersi attese, e una standard da 1GbE. È una macchina pensata per lavorare in simbiosi con i dischi Synology, una scelta che l’azienda sottolinea per garantire prestazioni e affidabilità testate per migliaia di ore.

Il vero cuore pulsante è però il software, il celebre DiskStation Manager (DSM). Trasforma il DS225+ in molto più di un semplice hard disk di rete. Con Synology Drive, l’ufficio si dota di un cloud privato personale, accessibile ovunque e capace di sincronizzare il lavoro tra colleghi dislocati in città diverse. Per la tranquillità dei più prudenti, la Active Backup Suite si occupa di blindare i dati di computer, server e persino account cloud. E per chi ha bisogno di tenere d’occhio i propri spazi, Surveillance Station lo converte in una centrale di videosorveglianza intelligente.

In sintesi, il DS225+ si propone come una soluzione all-in-one per chi cerca potenza, versatilità e sicurezza in un formato compatto. Il nuovo NAS di casa Synology è già disponibile da oggi presso la rete di partner e rivenditori autorizzati.