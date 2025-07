Eureka RapidWash NEW730: la rivoluzione del pulito alla prova dei fatti (e di due Cani) – Recensione

Da veterano del giornalismo tecnologico, ho visto passare sotto i miei occhi un’infinità di dispositivi che promettevano di rivoluzionare le pulizie domestiche. Molti erano fuochi di paglia, concept affascinanti traditi da un’esecuzione mediocre. Altri, invece, hanno saputo lasciare il segno, spostando un po’ più in là l’asticella di ciò che possiamo aspettarci da un elettrodomestico. Quando ho ricevuto l’invito a testare il nuovo Eureka RapidWash NEW 730, l’ultima proposta nel sempre più affollato segmento delle lavasciuga pavimenti senza fili, il mio scetticismo era, come di consueto, ai massimi livelli. La mia non è una casa semplice da gestire: 180 metri quadrati disposti su due livelli, un pavimento in gres porcellanato che non perdona alcuna macchia e, soprattutto, due coinquilini a quattro zampe – un magnifico Pastore Belga e un esuberante Pastore Svizzero – che producono una quantità di peli a pelo lungo che sfiderebbe anche il più potente degli aspirapolvere industriali.

La promessa di Eureka è audace: un unico dispositivo in grado di aspirare e lavare simultaneamente, gestendo con disinvoltura dallo sporco secco più fine ai liquidi, fino ai grovigli di peli più ostinati. Un apparecchio che dovrebbe dimezzare i tempi e la fatica, trasformando una delle incombenze più odiate in un’attività quasi… piacevole. Negli ultimi anni, la tecnologia delle lavasciuga ha fatto passi da gigante, introducendo sensori intelligenti, sistemi di autopulizia e batterie sempre più performanti. Il RapidWash NEW730 si inserisce in questo filone evolutivo, promettendo di perfezionare la formula con alcune tecnologie proprietarie e un’attenzione particolare all’esperienza d’uso. Nelle prossime settimane, ho messo questo apparecchio sotto torchio, l’ho spinto ai suoi limiti, l’ho usato in ogni angolo della mia abitazione, dal salone al piano terra fino alle camere da letto al piano superiore. Questa non sarà una semplice disamina delle specifiche tecniche, ma il racconto di una convivenza, un’analisi critica e onesta per capire se l’Eureka RapidWash NEW730 è davvero l’alleato definitivo per chi, come me, combatte una battaglia quotidiana per un pavimento pulito o se è solo l’ennesima, costosa chimera tecnologica. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing: il primo contatto con la promessa

L’esperienza di un prodotto, per me, inizia sempre dalla scatola. È il primo biglietto da visita, un preludio che può anticipare la cura riposta nel contenuto. L’imballo dell’Eureka RapidWash NEW 730 si presenta solido, ben ingegnerizzato e, con mia piacevole sorpresa, quasi interamente in cartone riciclato e riciclabile, con un uso minimo di plastiche non essenziali. Un plauso a Eureka per questa scelta, che denota una sensibilità ambientale non sempre scontata nel settore. Aprendo il coperchio principale, ogni componente è alloggiato con precisione millimetrica in scomparti sagomati, protetto da ulteriori strati di cartone. Nulla è lasciato al caso, e la sensazione è quella di un prodotto premium, pensato per arrivare a destinazione in condizioni impeccabili. Il corpo macchina principale, già parzialmente assemblato, si estrae con facilità. Accanto, in un vano dedicato, troviamo il manico ergonomico, che si innesta con un “clic” secco e rassicurante, senza necessità di viti o attrezzi. La dotazione di accessori è generosa e ben studiata. Oltre alla base di ricarica e autopulizia, troviamo un secondo rullo a spazzola (dettaglio fondamentale per non rimanere mai “a piedi” durante i cicli di asciugatura del primo), un filtro HEPA di ricambio, uno scovolino multifunzione per la manutenzione ordinaria e una piccola bottiglia di detergente specifico a basso schiumogeno formulato da Eureka. Apprezzo particolarmente la presenza del secondo rullo; è una di quelle attenzioni che distinguono un produttore che conosce le esigenze reali dei suoi utenti. Il manuale d’istruzioni è chiaro, multilingue e corredato da illustrazioni esplicative che rendono l’avvio un’operazione da pochi minuti. L’impressione generale è estremamente positiva: un unboxing che non si limita a “scartare” un prodotto, ma che introduce progressivamente l’utente all’ecosistema del NEW730, trasmettendo un senso di qualità, completezza e attenzione al dettaglio.

Materiali, Costruzione e Design: funzionalità in veste moderna

Una volta assemblato, l’Eureka RapidWash NEW730 si manifesta in tutta la sua interezza. Il design è moderno, un connubio di linee pulite e accenti cromatici discreti, prevalentemente giocato sui toni del grigio antracite e del bianco, con qualche dettaglio blu elettrico a sottolineare gli elementi funzionali come i pulsanti di sgancio dei serbatoi. La scelta estetica è azzeccata: l’apparecchio non sfigura se lasciato in un angolo della casa, integrandosi bene con un arredamento contemporaneo. Al tatto, le plastiche utilizzate restituiscono un feedback di solidità. Non si avvertono scricchiolii preoccupanti impugnando il manico o sollecitando la struttura. Si tratta di policarbonati di buona qualità, con finiture che alternano superfici lucide a sezioni satinate, pensate per resistere meglio a graffi e impronte. Il peso, di circa 4.8 kg a serbatoi vuoti, è significativo ma ben bilanciato. Il baricentro basso, concentrato nella spazzola motorizzata, fa sì che durante l’uso il peso percepito sia notevolmente inferiore, grazie anche alla trazione generata dal rullo in movimento che quasi “tira” l’apparecchio in avanti.

I due serbatoi, quello per l’acqua pulita (posizionato frontalmente) e quello per l’acqua sporca (sul retro), sono realizzati in plastica trasparente fumé, una soluzione intelligente che permette di monitorare a colpo d’occhio i livelli dei liquidi. I meccanismi di sgancio e riaggancio sono precisi e intuitivi, dotati di guarnizioni in silicone che assicurano una tenuta stagna impeccabile. Ho particolarmente apprezzato la cura costruttiva del serbatoio dell’acqua sporca, che integra un sistema di separazione tra solidi e liquidi, semplificando enormemente le operazioni di svuotamento e pulizia. Il manico è ergonomico, con un’impugnatura gommata che offre un grip saldo e confortevole. I pulsanti di accensione, selezione della modalità e attivazione del ciclo di autopulizia sono posizionati sulla parte superiore, facilmente raggiungibili con il pollice senza dover mai staccare la mano.

Specifiche Tecniche

Caratteristica Specifica Dettagli Modello Eureka RapidWash NEW730 Lavasciuga pavimenti senza fili Potenza Motore 250W Brushless Motore digitale ad alta efficienza Batteria Ioni di Litio, 4500 mAh Removibile per una ricarica flessibile Autonomia Fino a 40 minuti In modalità Eco, circa 25 min in modalità Max Tempo di Ricarica Circa 4.5 ore Ricarica completa da 0% a 100% Capacità Serb. Acqua Pulita 850 ml Con indicatore di livello Capacità Serb. Acqua Sporca 750 ml Con sistema di separazione solidi/liquidi Peso 4.8 kg (a vuoto) Bilanciato per una manovrabilità ottimale Rumorosità 76 dB (in modalità Max) Livello sonoro ottimizzato Tecnologia Sensore DirtSense AI Rileva il livello di sporco e adatta potenza e flusso d’acqua Tecnologia Spazzola EdgeReach Roller Design ottimizzato per la pulizia a filo muro Sistema Anti-Groviglio Anti-Tangle Comb System Pettine integrato per la gestione di peli e capelli Display LED Intuitivo Mostra autonomia residua, modalità, avvisi di manutenzione Funzioni Smart Connettività App, Comandi Vocali App “Eureka Home” per statistiche e impostazioni Modalità di Pulizia Auto, Max, Solo Aspirazione Flessibilità per diverse esigenze di pulizia Autopulizia Ciclo automatico su base Pulisce rullo e condotti interni

Applicazione “Eureka Home”: Il cervello digitale del sistema

In un mondo in cui ogni dispositivo sembra dover avere la sua controparte digitale, l’approccio di Eureka con l’app “Eureka Home” è, fortunatamente, più orientato alla funzionalità che al vezzo tecnologico. L’accoppiamento tra il RapidWash NEW 730 e il mio smartphone è stato rapido e indolore, guidato da istruzioni chiare a schermo. L’interfaccia dell’applicazione è pulita, minimalista e, soprattutto, utile. La schermata principale offre una panoramica immediata dello stato del dispositivo: la percentuale di carica della batteria, lo stato di usura del rullo e del filtro (calcolato sulla base delle ore di utilizzo), e un riepilogo dell’ultima sessione di pulizia. È da qui che si può apprezzare appieno il lavoro svolto dal sensore DirtSense AI. L’app, infatti, non si limita a mostrare la durata della pulizia, ma fornisce una vera e propria “mappa di calore” dello sporco, indicando le aree della casa dove il sensore ha rilevato una maggiore concentrazione di detriti e ha quindi intensificato l’azione pulente. È una feature che potrebbe sembrare superflua, ma che nel tempo si rivela un ottimo strumento per capire le zone critiche della casa, come l’ingresso o l’area intorno alle ciotole dei cani. L’applicazione funge anche da centro di controllo e notifica. Invia promemoria puntuali quando è il momento di svuotare il serbatoio dell’acqua sporca, riempire quello dell’acqua pulita, o eseguire un ciclo di autopulizia. È possibile, inoltre, personalizzare alcuni parametri, come il volume dei comandi vocali emessi dall’apparecchio o la lingua. Un’altra sezione molto utile è quella dedicata alla manutenzione, con video tutorial che mostrano passo dopo passo come smontare e pulire ogni componente. Infine, l’app gestisce gli aggiornamenti firmware, assicurando che il NEW730 possa beneficiare di futuri miglioramenti software relativi all’algoritmo di gestione della batteria o alla logica del sensore DirtSense AI.

Prestazioni e Autonomia: potenza intelligente alla prova dei 180mq

Veniamo al dunque: come si comporta l’Eureka RapidWash NEW730 sul campo? La risposta breve è: egregiamente. Il cuore del sistema è il motore brushless da 250W, che genera una potenza di aspirazione notevole, capace di tirare su di tutto, dalla polvere fine al cibo secco per cani sparso sul pavimento. Ma la vera magia risiede nell’interazione tra aspirazione e lavaggio. Il rullo in microfibra, costantemente inumidito con la soluzione di acqua e detergente, agisce meccanicamente sullo sporco mentre l’aspirazione rimuove istantaneamente l’acqua sporca, lasciando il pavimento quasi completamente asciutto e privo di aloni. Sul mio gres porcellanato, l’effetto è eccellente. Macchie di caffè, impronte di scarpe, schizzi di fango: tutto scompare in una sola passata. La vera rivoluzione, però, è il sensore DirtSense AI. Attivando la modalità “Auto”, il NEW 730 gestisce in totale autonomia la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua. Passando su una zona pulita, l’apparecchio lavora al minimo, silenzioso ed efficiente. Non appena rileva una concentrazione di sporco – come le inevitabili “nuvole” di peli dei miei pastori – aumenta istantaneamente i giri del motore e la quantità d’acqua erogata, per poi tornare alla modalità base una volta che l’area è pulita. Questo non solo garantisce una pulizia impeccabile, ma ottimizza drasticamente l’uso della batteria e dell’acqua. Parlando di autonomia, la batteria da 4500 mAh si è dimostrata all’altezza. In modalità Auto, sono riuscito a pulire l’intero piano terra della mia casa (circa 90 mq) utilizzando circa il 60-65% della carica. Questo significa che, con una carica completa, è teoricamente possibile coprire quasi l’intera superficie di 180 mq, a patto di non avere situazioni di sporco estremo ovunque. Utilizzando la modalità “Max” costantemente, l’autonomia scende a circa 25 minuti, più che sufficienti per un’azione d’urto su aree specifiche.

Gestione dei peli di animali e dello sporco ostinato: la sfida suprema

Chi vive con animali a pelo lungo sa che la loro pelliccia non è semplice sporco. È un nemico insidioso, che si intreccia nelle fibre dei tappeti, crea agglomerati negli angoli e, soprattutto, tende a bloccare le spazzole di qualsiasi aspirapolvere. Questa era la mia più grande preoccupazione riguardo all’Eureka RapidWash NEW 730. Come avrebbe gestito i peli del mio Pastore Belga e del mio Pastore Svizzero? La risposta risiede in una piccola ma geniale innovazione chiamata Anti-Tangle Comb System. All’interno della testa della spazzola, una fila di denti simili a un pettine passa costantemente attraverso le setole del rullo, impedendo ai peli lunghi di avvolgersi e formare grovigli. Durante le mie settimane di test, ho intenzionalmente messo alla prova questo sistema, aspirando le “montagne” di peli che si formano dopo una sessione di spazzolatura dei cani. Il risultato è stato sorprendente. Il NEW730 ha inghiottito tutto senza battere ciglio, e a fine pulizia, ispezionando il rullo, ho trovato solo una quantità minima di peli residui, facilmente rimovibili a mano. Il sistema non è perfetto al 100%, qualche pelo lungo riesce ancora ad aggrapparsi alle estremità del rullo, ma siamo a un livello di efficacia del 95% superiore a qualsiasi altro dispositivo che abbia provato. Questa efficacia si combina magnificamente con la funzione di lavaggio quando si tratta di sporco “umido” legato agli animali. Le impronte di zampe infangate dopo una passeggiata sotto la pioggia, che prima richiedevano straccio e olio di gomito, ora vengono eliminate in una singola passata, lasciando il gres porcellanato pulito e igienizzato. Anche piccoli incidenti, come una ciotola d’acqua rovesciata, vengono gestiti con una disinvoltura impressionante, aspirando il liquido e asciugando l’area in pochi secondi.

Manovrabilità e portabilità su più piani: l’agilità messa alla prova

Avere una casa su due piani pone una sfida logistica non indifferente per qualsiasi elettrodomestico per la pulizia. La domanda cruciale è sempre la stessa: quanto è faticoso trasportarlo su e giù per le scale? Con i suoi 4.8 kg, l’Eureka RapidWash NEW 730 non è un peso piuma, ma la sua progettazione mitiga in gran parte questo problema. Il peso è concentrato nella parte bassa, il che lo rende un po’ sbilanciato se sollevato dal manico principale. Tuttavia, Eureka ha inserito una maniglia di trasporto secondaria, integrata nella parte posteriore del corpo macchina, proprio sopra il serbatoio dell’acqua sporca. Questa si rivela la chiave di volta. Usando quella maniglia, il trasporto diventa molto più agevole e sicuro, permettendo di salire e scendere le scale senza la sensazione di avere tra le mani un oggetto ingombrante e precario. Una volta sul piano, la manovrabilità è eccellente. La testa della spazzola è dotata di uno snodo molto flessibile, che consente di ruotare e inclinare il corpo macchina con una fluidità notevole. Si riesce a passare agilmente attorno alle gambe dei tavoli e delle sedie, e ad infilarsi sotto i mobili leggermente rialzati. Come accennato, la trazione esercitata dal rullo motorizzato aiuta attivamente nel movimento in avanti, riducendo lo sforzo necessario per spingere l’apparecchio. È una sensazione quasi di “pilota automatico”, che rende la pulizia meno faticosa a livello fisico. L’unico limite a questa agilità si incontra negli spazi molto stretti, dove le dimensioni della testa della spazzola (che deve contenere il rullo, il motore e i condotti dell’acqua) non permettono di arrivare. In questi scenari, il vecchio battiscopa o un aspirapolvere portatile rimangono necessari per le rifiniture. Ma per le grandi superfici che costituiscono il 95% della mia casa, la manovrabilità del NEW 730 è promossa a pieni voti.

Sistema di autopulizia e manutenzione: la comodità ha il suo prezzo

Una delle caratteristiche più celebrate delle moderne lavasciuga è il ciclo di autopulizia, e quello dell’Eureka RapidWash NEW 730 non fa eccezione. Al termine di ogni sessione di pulizia, è sufficiente riporre l’apparecchio sulla sua base, assicurarsi che ci sia acqua pulita nel serbatoio e premere l’apposito pulsante sul manico. A questo punto, inizia un processo di circa due minuti durante il quale l’apparecchio fa scorrere acqua pulita attraverso i suoi condotti interni e fa ruotare il rullo ad alta velocità contro una superficie scanalata nella base, lavandolo e “strizzandolo” efficacemente. Il liquido sporco risultante viene aspirato nel serbatoio dedicato. L’efficacia di questo sistema è notevole. Il rullo esce visibilmente pulito e umido, pronto per essere lasciato asciugare (e qui torna utile avere il secondo rullo di ricambio). Anche il condotto di aspirazione viene risciacquato, prevenendo la formazione di cattivi odori. Tuttavia, è fondamentale essere chiari: “autopulente” non significa “zero manutenzione”. Il ciclo automatico è un alleato formidabile, ma non sostituisce completamente l’intervento umano. Il serbatoio dell’acqua sporca deve essere svuotato e risciacquato dopo ogni uso, per evitare la proliferazione batterica e i miasmi. Il filtro integrato, che separa i detriti solidi, va pulito con lo scovolino in dotazione. Periodicamente, circa una volta a settimana nel mio caso, è consigliabile rimuovere il coperchio trasparente della spazzola e il rullo stesso per una pulizia più approfondita, controllando che non ci siano residui incastrati. Anche il filtro HEPA va controllato e sbattuto delicatamente, e sostituito quando l’app lo segnala. Si tratta di operazioni semplici, che richiedono in totale non più di cinque minuti, ma che sono essenziali per mantenere il NEW 730 in perfetta efficienza e per garantire un’igiene impeccabile. La comodità ha un piccolo prezzo in termini di disciplina, un compromesso che, a mio avviso, vale assolutamente la pena accettare.

Efficacia sui bordi e negli angoli: l’ultimo miglio del pulito

Un tallone d’Achille storico per quasi tutte le lavasciuga e i robot aspirapolvere è la pulizia perimetrale. A causa dello spessore della scocca che ospita i meccanismi del rullo, si crea inevitabilmente un piccolo margine non pulito lungo i battiscopa e negli angoli. Eureka ha tentato di affrontare questo problema con una soluzione ingegneristica denominata EdgeReach Roller. Il design di questo rullo è asimmetrico: da un lato, le setole arrivano quasi a filo con la copertura della testa. Questo permette, sulla carta, di avvicinarsi molto di più ai bordi rispetto ai modelli tradizionali. Ho testato questa caratteristica con grande attenzione, passandolo meticolosamente lungo tutte le pareti della mia casa. Il miglioramento rispetto ai modelli di precedente generazione è tangibile. Il NEW730 riesce a pulire fino a circa un centimetro dal battiscopa, un risultato decisamente buono. Quella sottile striscia di polvere o sporco che prima rimaneva intoccata è ora notevolmente ridotta. Tuttavia, non è ancora la soluzione definitiva. Quel centimetro, per i più pignoli, rimane. Gli angoli a 90 gradi, per limiti fisici dovuti alla forma arrotondata della testa, restano un territorio inesplorato. È giusto sottolinearlo: la perfezione assoluta non è stata raggiunta. Nonostante la tecnologia EdgeReach Roller, per avere un risultato impeccabile negli angoli più ostici, è ancora necessario un intervento manuale o l’uso di un accessorio a lancia di un aspirapolvere tradizionale. Ciò detto, il passo avanti è innegabile. Per la pulizia quotidiana, il livello di copertura raggiunto è più che soddisfacente e riduce drasticamente la frequenza con cui è necessario “ripassare” i bordi a mano. È un compromesso eccellente tra design, funzionalità e limiti fisici della tecnologia attuale, che posiziona l’Eureka RapidWash NEW730 tra i migliori della sua categoria anche sotto questo specifico aspetto.

Rumorosità e comfort d’uso: L’equilibrio tra potenza e silenzio

Un aspetto spesso trascurato nelle recensioni tecniche, ma fondamentale nell’esperienza quotidiana, è il comfort acustico. Un elettrodomestico potente ma assordante finisce per essere usato malvolentieri. Eureka dichiara una rumorosità massima di 76 dB per il RapidWash NEW 730, un dato che lo colloca nella media del segmento. La mia esperienza sul campo conferma questa misurazione, ma con alcune sfumature importanti. In modalità “Auto”, che è quella che ho utilizzato per il 90% del tempo, il rumore è molto variabile. Su aree pulite, l’apparecchio è sorprendentemente discreto. Il suono è un ronzio a bassa frequenza, per nulla fastidioso, che permette tranquillamente di ascoltare un podcast o della musica in sottofondo. Il volume sale sensibilmente solo quando il sensore DirtSense AI rileva un’alta concentrazione di sporco e spinge il motore al massimo. Questo picco di rumore, tuttavia, dura solo per i pochi secondi necessari a pulire l’area critica, per poi tornare immediatamente a un livello più civile. È una differenza sostanziale rispetto ai dispositivi a potenza fissa, che mantengono un livello di rumore elevato e costante per tutta la durata della pulizia. Un altro elemento che contribuisce al comfort generale è l’assenza di vibrazioni eccessive sul manico. Il motore è ben isolato e il lavoro di pulizia risulta fluido e stabile. A completare il quadro ci sono i comandi vocali. L’apparecchio comunica con una voce chiara e gradevole il suo stato: “Avvio pulizia in modalità Auto”, “Serbatoio acqua sporca pieno”, “Avvio ciclo di autopulizia”. All’inizio può sembrare un orpello, ma ci si abitua in fretta e diventa un modo comodo per capire cosa sta succedendo senza dover guardare il display. L’insieme di questi elementi – rumorosità variabile e intelligente, poche vibrazioni e feedback vocali – rende l’utilizzo del NEW730 un’esperienza complessivamente piacevole e poco stressante, un fattore che incentiva un uso più frequente e costante.

Test sul campo: verità e conseguenze sul gres porcellanato

Le specifiche tecniche e le descrizioni delle feature sono importanti, ma nulla rivela la vera anima di un prodotto come dei test pratici, pensati per simulare i piccoli e grandi disastri della vita domestica. Ho sottoposto l’Eureka RapidWash NEW730 a quattro prove specifiche.

Test 1: la colazione del disastro

Ho deliberatamente rovesciato sul mio gres porcellanato una ciotola di cereali con latte e un cucchiaio di caffè. Un mix di solidi, liquidi e sostanze appiccicose. In modalità “Auto”, il NEW730 si è avvicinato alla scena del crimine. Il sensore DirtSense AI ha immediatamente reagito: l’anello LED sul display è diventato rosso e il motore è salito al massimo dei giri. Con una singola passata lenta, l’apparecchio ha aspirato la quasi totalità del disastro. I cereali sono scomparsi nel serbatoio, il latte e il caffè sono stati risucchiati. Una seconda passata ha rimosso ogni residuo appiccicoso, lasciando il pavimento pulito, asciutto e senza aloni. Un’operazione che manualmente avrebbe richiesto carta assorbente, spugna e straccio, risolta in meno di 30 secondi. Test superato a pieni voti.

Test 2: l’invasione dei peli Post-Spazzolata

Dopo un’accurata spazzolatura del mio Pastore Svizzero, ho raccolto una palla di pelo compatta, delle dimensioni di un pugno, e l’ho posizionata sul pavimento. Ho quindi aggiunto una manciata di peli sparsi intorno. Il NEW730 ha affrontato la sfida senza esitazione. La palla di pelo principale è stata “inghiottita” con un singolo passaggio, e i peli sparsi sono stati raccolti con la stessa efficacia. A fine test, ho controllato il rullo: come previsto dalla mia analisi sulla tecnologia Anti-Tangle Comb System, quasi nessun pelo era attorcigliato. Erano stati tutti convogliati correttamente nel serbatoio dello sporco.

Test 3: l’assalto delle zampe infangate

Ho portato i cani a fare una passeggiata in giardino dopo una giornata di pioggia. Al rientro, ho lasciato che le loro zampe infangate disegnassero una serie di impronte sul pavimento dell’ingresso, lasciandole poi asciugare per circa un’ora. Il fango secco può essere ostinato. Il NEW730 ha dimostrato l’importanza della sua doppia azione. Il rullo inumidito ha ammorbidito il fango secco, mentre la potente aspirazione lo ha rimosso immediatamente. In alcune delle impronte più “spesse”, è stata necessaria una seconda passata, ma il risultato finale è stato un pavimento impeccabile.

Test 4: la maratona di pulizia

La prova del nove per l’autonomia. Partendo con il 100% di carica, ho iniziato a pulire la casa partendo dal piano superiore (circa 90 mq di camere e bagno). Utilizzando quasi esclusivamente la modalità “Auto”, ho completato l’intero piano con una carica residua del 45%. Sono sceso al piano terra e ho proseguito con il salone, la cucina e l’ingresso. L’apparecchio si è spento per batteria scarica quando mancava solo un piccolo angolo del salone. In totale, ha pulito efficacemente circa 170 degli 180 mq della mia casa. Un risultato notevole, che conferma la bontà della batteria da 4500 mAh e l’efficienza della gestione energetica. Per completare l’intera casa in una sola sessione, dovrei probabilmente essere più veloce o avere meno aree ad alto tasso di sporco, ma il risultato è estremamente vicino all’obiettivo.

Funzionalità: un concentrato di tecnologia utile

Riassumendo, il cuore pulsante dell’Eureka RapidWash NEW730 è un insieme di funzionalità ben integrate che lavorano in sinergia. Il display a LED è il centro di comando visivo: non è uno schermo touch complesso, ma un pannello chiaro e luminoso che fornisce le informazioni essenziali a colpo d’occhio. Un grande anello colorato cambia dal blu (pulito) al rosso (sporco rilevato) in base ai dati del sensore DirtSense AI, offrendo un feedback visivo immediato sull’efficacia della pulizia. Accanto, l’indicatore numerico della batteria è preciso e affidabile, evitando le brutte sorprese. Icone dedicate si illuminano per segnalare problemi specifici, come il serbatoio dell’acqua pulita vuoto, quello dell’acqua sporca pieno, o un eventuale blocco del rullo. I comandi vocali, come già accennato, raddoppiano queste notifiche, rendendo l’esperienza d’uso quasi a prova di errore. La possibilità di scegliere tra tre modalità operative conferisce una flessibilità notevole. La modalità “Auto” è la scelta ideale per l’uso quotidiano. La modalità “Max” è l’artiglieria pesante da sfoderare per lo sporco più ostinato o per le pulizie rapide e profonde. Infine, una funzione meno pubblicizzata ma molto intelligente è la modalità “Solo Aspirazione”. Selezionandola, il NEW730 disattiva l’erogazione dell’acqua e funziona come un potente aspirapolvere per pavimenti duri, ideale per raccogliere rapidamente detriti secchi senza bagnare il pavimento, o per asciugare un’area dove si è rovesciato un liquido. Questa versatilità, unita alla già citata base di ricarica e autopulizia, definisce il NEW730 non come un semplice “straccio elettrico”, ma come un sistema di pulizia integrato e intelligente.

Pregi e Difetti: l’onestà del bilancio finale

Dopo settimane di utilizzo intensivo, è tempo di tirare le somme con onestà intellettuale, mettendo sulla bilancia i punti di forza e le inevitabili debolezze dell’Eureka RapidWash NEW730. Nessun prodotto è perfetto, e la consapevolezza dei suoi limiti è tanto importante quanto l’apprezzamento dei suoi pregi.

Punti di Forza (Pregi) Efficacia di Pulizia Combinata: L’unione di aspirazione potente e lavaggio attivo è eccezionale. Gestisce con disinvoltura sporco secco, liquidi e macchie appiccicose in una sola passata, lasciando il gres porcellanato pulito e quasi subito asciutto. Gestione Intelligente dello Sporco: Il sensore DirtSense AI è il vero valore aggiunto. Ottimizza le prestazioni, il consumo di acqua e l’autonomia della batteria in modo dinamico e tangibile, rendendo la pulizia più efficiente e meno dispendiosa. Ottima Gestione dei Peli di Animali: Il sistema Anti-Tangle Comb System funziona egregiamente, rendendo questo apparecchio un vero alleato per chi, come me, convive con animali a pelo lungo. Sistema di Autopulizia: Sebbene richieda una manutenzione complementare, il ciclo automatico sulla base semplifica enormemente la cura dell’apparecchio, mantenendo rullo e condotti puliti e igienizzati.

Aree di Miglioramento (Difetti) Pulizia dei Bordi non Perfetta: Nonostante l’innovativo EdgeReach Roller , rimane un piccolo margine non pulito lungo i battiscopa e gli angoli restano irraggiungibili. È un passo avanti, ma non la soluzione definitiva. Peso e Portabilità su Scale: Sebbene la maniglia secondaria aiuti molto, i 4.8 kg di peso possono risultare faticosi per alcune persone nel trasporto tra un piano e l’altro, specialmente con i serbatoi pieni. Autonomia per Grandi Superfici: L’autonomia è molto buona, ma per case di grandi dimensioni come la mia ( 180mq ), completare l’intera pulizia in una singola carica può essere una sfida, costringendo a volte a dividere il lavoro in due sessioni.



Conclusioni: il verdetto personale

Al termine di questo lungo e approfondito percorso di prova, posso finalmente rispondere alla domanda iniziale: l’Eureka RapidWash NEW730 è l’alleato definitivo che prometteva di essere? Per la mia specifica situazione – una casa grande su due piani, pavimento in gres e due cani a pelo lungo – la risposta è un convinto e ponderato “sì”. Questo apparecchio non ha eliminato la necessità di pulire, ma ha trasformato radicalmente il modo e il tempo in cui lo faccio. Ha unito due operazioni, aspirare e lavare, in un unico gesto efficiente e intelligente. Ha affrontato la sfida più grande, i peli dei miei cani, con una competenza che non avevo mai riscontrato prima in un dispositivo multifunzione. Mi ha liberato dalla schiavitù di secchio e straccio per affrontare le macchie quotidiane.

Certo, non è un prodotto privo di compromessi. Il suo peso si fa sentire sulle scale, la perfezione negli angoli rimane un miraggio e per pulire i miei 180 mq devo gestire la carica con un po’ di attenzione. Ma questi sono limiti accettabili, dettagli che impallidiscono di fronte all’enorme passo avanti in termini di efficacia e comodità. L’Eureka RapidWash NEW730 non è un gadget, ma uno strumento di lavoro serio, ben progettato e terribilmente efficace. È la dimostrazione che, quando la tecnologia è messa al servizio di un bisogno reale e concreto, può davvero migliorare la qualità della nostra vita domestica. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.