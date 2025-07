MG4: un ritorno in Europa sempre più probabile

Il mercato europeo potrebbe presto accogliere una nuova protagonista tra le auto elettriche, la MG4 di nuova generazione. Dopo il debutto in Cina lo scorso marzo, tale modello aggiornato sta per essere lanciato ufficialmente nel mercato asiatico. Anche se, nonostante sia stato presentato come veicolo globale, la sua commercializzazione in Europa resta ancora incerta. Al momento della presentazione, David Allison, a capo di MG UK, aveva spiegato che non era stata ancora presa una decisione definitiva in merito all’eventuale distribuzione europea. Oggi, però, qualcosa fa sperare, ovvero la registrazione del brevetto in Europa. Un passaggio formale che, secondo quanto riportato dalla rivista britannica Autocar, potrebbe anticipare il debutto della nuova MG4 anche nel mercato continentale.

MG4: design futuristico e specifiche in crescita

La conferma dell’avvenuta registrazione è arrivata proprio da MG, anche se l’azienda mantiene un atteggiamento prudente. Nessuna dichiarazione ufficiale circa una data di lancio, ma il deposito del brevetto rappresenta comunque un passaggio necessario per procedere alla vendita. Stando ai media inglesi, il lancio europeo potrebbe avvenire prima del previsto. Se confermato, ciò rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione di MG nel settore dell’elettrico in Europa, dopo il successo già ottenuto con altri modelli.

Le dimensioni della nuova MG4 segnano un’evoluzione rispetto alla generazione precedente. La nuova versione si presenta leggermente più grande, garantendo maggior comfort e abitabilità. Mentre il passo di 2.750mm contribuisce a offrire maggiore stabilità su strada. Esteticamente, lo stile riprende elementi tipici della sportiva Cyberster, con accenni anche alla compatta MG3 e al SUV elettrico S5. Il frontale è caratterizzato da fari a forma di L, mentre sul retro vi sono luci dal design ispirato all’Union Jack, collegate tra loro da una sottile linea LED.

Per quanto riguarda le prestazioni, i dati rivelati dalle autorità cinesi indicano la presenza di un motore elettrico da 120kW. L’imminente commercializzazione in Cina sarà l’occasione per conoscere ulteriori dettagli tecnici e, forse, ottenere qualche conferma definitiva sul destino europeo di questa vettura. Insomma, nei prossimi mesi potremmo assistere a un ritorno concreto della MG4 sulle strade europee.