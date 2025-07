NISAR, un satellite per anticipare i disastri naturali

Tra pochissimo, dalla costa sud-est dell’India, partirà una missione spaziale che potrebbe sembrare uscita da un film, ma è tutto vero. Si chiama NISAR, ed è il risultato di una collaborazione tra la NASA e l’agenzia spaziale indiana, ISRO. Due mondi, due storie, due culture che si incontrano per guardare, insieme, il nostro pianeta da un punto di vista completamente nuovo. E non è solo una bella storia di cooperazione internazionale – anche se lo è – ma un passo enorme per capire meglio come sta cambiando la Terra sotto i nostri piedi.

NASA e ISRO lanciano un satellite che “vede” frane, ghiacciai e terremoti in anticipo

NISAR non è il classico satellite che fluttua nello spazio e ogni tanto scatta una foto. È molto, molto di più. Riesce a “vedere” anche dove l’occhio umano – e perfino quello delle normali telecamere spaziali – non arriva. Passa sopra le nostre teste due volte ogni dodici giorni e raccoglie dati costanti, anche di notte o quando il cielo è coperto. Come ci riesce? Con una tecnologia radar che penetra le nuvole, la vegetazione e osserva anche i movimenti minuscoli del terreno. Una frana che inizia a cedere, un ghiacciaio che si muove lentamente, un terremoto in formazione… NISAR lo nota.

La cosa che colpisce è che tutto questo non serve solo agli scienziati. Serve a tutti noi. Perché se riusciamo a vedere prima, magari possiamo anche intervenire prima. Prevenire, capire, adattarci. In un mondo in cui i cambiamenti climatici e i disastri naturali sembrano ormai la nuova normalità, avere un alleato lassù, nello spazio, che tiene d’occhio tutto, è qualcosa di prezioso.

Dietro le quinte, c’è un’enorme macchina organizzativa: centri spaziali in India e negli Stati Uniti, tecnologie sviluppate a migliaia di chilometri di distanza che lavorano in perfetta sincronia. Ma il messaggio che lascia questa missione è chiaro: quando si uniscono cervelli, risorse e obiettivi comuni, possiamo davvero costruire strumenti capaci di cambiare il nostro futuro. O, almeno, di proteggerlo meglio.