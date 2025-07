WhatsApp, più GIF visibili nella schermata di selezione: novità in arrivo su Android

WhatsApp continua a lavorare su piccoli dettagli che possono migliorare l’esperienza d’uso quotidiana. Nella beta 2.25.20.11 per Android, è in fase di test una nuova visualizzazione per la scelta delle GIF. Al posto delle classiche due colonne a cui siamo abituati, la schermata ora ne mostra tre, aumentando il numero di immagini visibili contemporaneamente.

Un cambiamento semplice, ma concreto. Passare da due a tre colonne significa vedere il 50% in più di contenuti durante la ricerca, rendendo la selezione più rapida e meno macchinosa. Soprattutto per chi invia spesso GIF nelle chat, questo aggiornamento può fare la differenza.

Ideale per schermi grandi, rollout graduale

Il nuovo layout si adatta meglio ai telefoni con schermi ampi, che ora riescono a sfruttare meglio lo spazio disponibile. Chi ha un display più piccolo noterà meno differenze, ma in generale l’interfaccia risulta più ordinata.

Attualmente la funzione è disponibile solo per un numero limitato di utenti. WhatsApp, come spesso accade, ha avviato un rollout graduale, utile per raccogliere feedback e fare eventuali modifiche prima di un rilascio più ampio. Se tutto andrà come previsto, la novità arriverà anche nella versione stabile dell’app nei prossimi aggiornamenti.

Non solo GIF: limiti in arrivo per i messaggi broadcast

Questa beta non è l’unica a introdurre novità. Recentemente, WhatsApp ha iniziato a testare anche una funzione per limitare il numero di messaggi broadcast mensili. Una misura pensata per ridurre eventuali abusi, soprattutto nei gruppi o per usi commerciali.

L’app di Meta continua così a perfezionarsi con piccoli ritocchi, migliorando nel tempo senza stravolgere il modo in cui viene utilizzata ogni giorno.