Amazon SCONTO tech pazzesco: Blackview Mini PC turbo con COUPON in REGALO

Su Amazon oggi tocca al favoloso Blackview Mini PC. Nuovo chip Intel 2025 N150, 16 GB di RAM, 512 GB SSD, doppio HDMI 4K e costa meno di quello che pensi. Con Amazon non sai mai cosa ti aspetta dietro l’angolo e questo mini computer compatto è così tanto sorprendente che entra letteralmente nel palmo della tua mano. Eppure, dentro è una bomba! Perfetto per lavorare, per vedere film in 4K, per navigare su mille schede aperte senza rallentamenti. Se cercavi un PC da ufficio, casa o per le vacanze senza ingombro, questo è il momento perfetto!

Un concentrato di potenza in formato mini: caratteristiche e prezzo su Amazon

Su Amazon il Blackview Mini PC è in super offerta, da 259,99€ si abbassa grazie ad un coupon di 70 euro applicabile direttamente sulla pagina del prodotto. Quindi ora lo paghi 189,99€! Dentro trovi il nuovo processore Intel Twin Lake N150, capace di raggiungere i 3,6 GHz con consumi bassissimi. Rispetto ai modelli N97 e N100 è del 20% più veloce, mantenendo lo stesso TDP di 6 W.

Ci sono 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB già installato, con possibilità di espansione fino a 2 TB grazie allo slot SATA da 2,5 pollici. Non manca il supporto a doppio schermo grazie alle due porte HDMI 4K che ti permettono di lavorare su più monitor senza problemi. La connettività è completa: WiFi 5G, Ethernet Gigabit, Bluetooth 4.2 e ben 4 porte USB tra 2.0 e 3.0. Compatto, leggero, perfetto per casa, ufficio o da portare in viaggio. Amazon lo propone anche con supporto tecnico dedicato e garanzia ufficiale Blackview, così puoi acquistarlo tranquillo e sicuro! Corri qua sulla pagina del prodotto su Amazon, ordinalo e ricevilo in un secondo.