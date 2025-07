Whatsapp diventa luogo di truffa: ecco cosa sta succedendo in Italia

Ognuno di noi usufruisce ogni giorno della nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, la piattaforma è attualmente quella più utilizzata in tutto il mondo e vanta un bacino di utenti di svariati miliardi, ciò ovviamente rappresenta un passo decisamente glorioso per la società dal momento che ha reso la piattaforma quella maggiormente presente in ogni smartphone del pianeta, tutto ciò nasconde purtroppo però un lato scuro decisamente importante, questa grande utenza ha attirato infatti anche utenti poco raccomandabili che vogliono sfruttare la popolarità di WhatsApp per i propri fini fraudolenti.

Ovviamente stiamo parlando dei truffatori che stanno diffondendo ormai diverso tempo le truffe online come una vera e propria piaga ai danni dei consumatori standard, negli ultimi tempi hanno invaso anche WhatsApp dal momento che l’applicazione consente loro di contattare molte più persone in un unico colpo, aumentando in modo diretto le probabilità di successo delle loro truffe, ovviamente il fenomeno ha iniziato a colpire anche la nostra nazione è rimasta esentata dal pericolo in questione.

Una nuova truffa infatti sta colpendo gli utenti italiani da diverso tempo tramite WhatsApp e sfruttando anche il buon nome di YouTube, scopriamo insieme di cosa si tratta in modo da evitare gravi ripercussioni.

Una nuova truffa si diffonde in Italia

La truffa di cui ne parliamo oggi esordisce come un semplice messaggio che i truffatori inviano alla vittima spacciandosi a nome di YouTube, all’interno di questo messaggio questi ultimi propongono la vittima guadagni davvero facili e veloci in cambio dello svolgimento di alcuni semplici compiti come mettere like al video, una volta svolti tra l’altro i truffatori inviano veramente i bonifici alla vittima per conquistare la sua fiducia, dopo averlo fatto però i truffatori proporranno al mai capitato di inviare qualche centinaio di euro con la promessa di riceverli indietro moltiplicati, ovviamente questa promessa è assolutamente fasulla non a caso non appena inviati i truffatori spariranno nel nulla insieme ai soldi.