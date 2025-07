Esselunga: occasioni FANTASTICHE per risparmiare senza star solo lì a sognare

Da Esselunga sanno bene cosa significa vivere di corsa ma con stile, e per questo hanno selezionato prodotti che non fanno solo il loro dovere: lo fanno meglio, con più classe, più energia, e sì, con prezzi che ti faranno uscire gli occhi fuori dalle orbite. Scommettiamo che stai già pensando a quale angolo della tua casa potresti aggiungere qualcosa di nuovo e super tech. Sei pronto a scoprire quali sorprese ti aspettano? Si parte con un vortice di offerte e innovazioni.

Le scelte che ti propone Esselunga

La giornata si accende subito con la SHARP ES-NFA014BW1NA: il suo talento nel gestire carichi pesanti e macchie ostinate è impareggiabile, proposta da Esselunga a 339 euro. Per chi punta a dare un tocco raffinato alla cucina, la Cantinetta HISENSE RW12D4NWG0 è il dettaglio che mancava, tua solo con Esselunga a 279 euro. Quando il bucato deve essere perfetto ma lo spazio è poco, ecco la sorprendente CANDY CSS129TW4-11, compatta ma efficace, disponibile a 299 euro. E per chi non vuole più piegarsi per caricare la lavatrice? C’è la pratica CANDY CST 282D2/1-11 con apertura dall’alto, proposta in Esclsuiva da Esselunga al prezzo sbalorditivo di a 399 euro.

Se la tua priorità è resistenza nel tempo, la robusta DAYA DSW71225M18A non ti tradirà: lavaggi affidabili a soli 219 euro. Chi invece cerca velocità pura può affidarsi alla scattante DAYA MAGIC 8-A, pronta a farti risparmiare minuti preziosi, solo da Esselunga 279 euro. Lavaggi rapidi e potenti? Ecco l’HISENSE WFQA8014EVJMW, tua con ciclo turbo e pulizia perfetta a 349 euro. E per concludere, il re della freschezza: il grande frigorifero DAYA DFA550NV2XE, silenzioso e spazioso, in promo a 499 euro. Da Esselunga, è il momento di acquistare!