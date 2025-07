Samsung Galaxy Z Flip 7

Il Samsung Galaxy Z Flip7 ridefinisce l’esperienza dei pieghevoli a conchiglia, mettendo in evidenza un’innovazione cruciale: un display esterno (FlexWindow) notevolmente ampliato e arricchito dalle funzionalità di intelligenza artificiale (AI) di Gemini. Non più un semplice schermo per le notifiche, la nuova FlexWindow diventa un centro di controllo interattivo e smart, capace di trasformare l’interazione con lo smartphone anche quando è chiuso.

La nuova FlexWindow: più grande, più utile

Samsung ha ascoltato il feedback degli utenti e ha rivoluzionato il display esterno del Galaxy Z Flip7. La nuova FlexWindow è cresciuta fino a 4.1 pollici con risoluzione 948×1048 pixel (rispetto ai 3.4 pollici del suo predecessore), occupando quasi l’intera superficie della metà superiore del telefono da chiuso. Questo ampliamento, unito a cornici ancora più sottili, offre uno spazio decisamente maggiore per interagire con widget, notifiche e app senza dover aprire il telefono.

Dotato di un pannello Super AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco di 2600 nits, il display esterno garantisce un’eccellente visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Questa combinazione di dimensioni e qualità lo rende paragonabile a un piccolo smartphone autonomo, aprendo nuove possibilità di utilizzo.

La vera rivoluzione della FlexWindow nel Galaxy Z Flip7 è l’integrazione profonda delle funzionalità Galaxy AI, alimentate da Gemini di Google. Per la prima volta, gli utenti possono accedere a potenti strumenti di intelligenza artificiale direttamente dal display esterno, senza bisogno di aprire il dispositivo.

Tra le principali integrazioni di AI sulla FlexWindow troviamo:

Gemini Live : Tenendo premuto il pulsante di accensione, è possibile avviare Gemini Live direttamente dal display esterno. Questo permette di interagire vocalmente con l’AI di Google per ottenere risposte, impostare promemoria, cercare informazioni o persino ricevere suggerimenti contestuali. Ad esempio, è possibile chiedere a Gemini di trovare ristoranti nelle vicinanze, controllare dettagli di un volo da Samsung Wallet, o impostare un promemoria per un appuntamento, tutto senza toccare il display principale.

: Tenendo premuto il pulsante di accensione, è possibile avviare Gemini Live direttamente dal display esterno. Questo permette di interagire vocalmente con l’AI di Google per ottenere risposte, impostare promemoria, cercare informazioni o persino ricevere suggerimenti contestuali. Ad esempio, è possibile chiedere a Gemini di trovare ristoranti nelle vicinanze, controllare dettagli di un volo da Samsung Wallet, o impostare un promemoria per un appuntamento, tutto senza toccare il display principale. Now Bar e Now Brief : La FlexWindow offre widget interattivi come la Now Bar, che mostra attività in tempo reale (come musica o notifiche) e Now Brief, che aggrega aggiornamenti personalizzati su traffico, meteo, salute e calendario in un layout ottimizzato per il display compatto.

: La FlexWindow offre widget interattivi come la Now Bar, che mostra attività in tempo reale (come musica o notifiche) e Now Brief, che aggrega aggiornamenti personalizzati su traffico, meteo, salute e calendario in un layout ottimizzato per il display compatto. Funzioni fotografiche avanzate : È possibile scattare selfie di alta qualità usando le fotocamere posteriori (principale da 50MP) e visualizzare l’anteprima direttamente sulla FlexWindow. Le funzionalità AI come Auto Zoom possono persino inquadrare automaticamente i soggetti per scatti perfetti, anche a mani libere.

: È possibile scattare selfie di alta qualità usando le fotocamere posteriori (principale da 50MP) e visualizzare l’anteprima direttamente sulla FlexWindow. Le funzionalità AI come Auto Zoom possono persino inquadrare automaticamente i soggetti per scatti perfetti, anche a mani libere. Personalizzazione AI: Sfondi, emoji e orologi adattivi possono essere personalizzati con l’AI, offrendo un’esperienza utente unica e dinamica direttamente dalla schermata di blocco esterna.

Questa evoluzione segna un passo significativo per i pieghevoli a conchiglia, trasformandoli da semplici telefoni “pieghevoli” a veri e propri hub di intelligenza tascabile, sempre pronti all’uso. Il Galaxy Z Flip7 si posiziona così non solo come un dispositivo di design, ma come un concentrato di tecnologia pensato per ottimizzare l’interazione quotidiana grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale.