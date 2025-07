IKEA

IKEA, il gigante svedese dell’arredamento, sta espandendo il suo impegno verso la sostenibilità e la mobilità elettrica, entrando nel mercato delle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici. Grazie a un accordo con Svea Solar, un’azienda specializzata in energia solare, IKEA offrirà ai suoi clienti la possibilità di acquistare wallbox e, in alcuni mercati, anche sistemi per la produzione di energia rinnovabile, direttamente nei suoi negozi o attraverso i suoi canali di vendita. Questa iniziativa mira a semplificare il passaggio all’elettrico per un numero sempre maggiore di persone, integrandolo nell’ecosistema domestico.

L’impegno di IKEA per un futuro sostenibile

L’ingresso di IKEA nel settore della ricarica per auto elettriche si inserisce perfettamente nella sua visione di promuovere uno stile di vita più sostenibile. L’azienda è da tempo impegnata nella riduzione del proprio impatto ambientale e nell’offerta di prodotti e soluzioni che aiutino i consumatori a fare scelte più ecologiche. Dalle lampadine a LED ai pannelli solari per la casa (già offerti in alcuni mercati), l’obiettivo è rendere le tecnologie verdi accessibili e facili da integrare nella vita quotidiana.

La mobilità elettrica è un pilastro fondamentale per la transizione energetica, e fornire soluzioni per la ricarica domestica è un passo logico per supportare l’adozione diffusa dei veicoli a zero emissioni. IKEA riconosce che la disponibilità di infrastrutture di ricarica efficienti e convenienti è uno dei fattori chiave per convincere più persone ad acquistare un’auto elettrica.

L’accordo con Svea Solar permette a IKEA di offrire un servizio completo, che va oltre la semplice vendita della wallbox. Svea Solar è il partner che si occupa della consulenza, dell’installazione professionale e del supporto tecnico, garantendo che i clienti ricevano una soluzione su misura e perfettamente funzionante.

Le wallbox offerte da IKEA saranno prodotti affidabili e certificati, progettati per la ricarica domestica di auto elettriche. In alcuni mercati, l’offerta potrebbe includere anche la possibilità di abbinare la wallbox a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico (batterie), permettendo ai clienti di produrre la propria elettricità verde e utilizzarla per ricaricare l’auto, massimizzando così il risparmio e l’impatto ecologico. Questa combinazione di prodotti rende la proposta di IKEA particolarmente attraente per chi cerca una soluzione energetica integrata per la propria abitazione e il proprio veicolo.