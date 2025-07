Samsung: informazioni interessanti per le sue batterie

L’Unione Europea ha introdotto una novità importante nel panorama tecnologico. Si tratta dell’etichetta energetica per gli smartphone. Tale nuovo strumento mira a fornire ai consumatori informazioni più trasparenti e dettagliate sull’efficienza e la sostenibilità dei dispositivi mobili. Riprendendo così il modello già ben noto per elettrodomestici. Eppure, i parametri valutati sono in parte diversi. Un elemento chiave è la longevità delle batterie. Intesa come il numero di cicli di ricarica garantiti senza un degrado eccessivo delle prestazioni. A tal proposito, uno studio di Android Authority ha evidenziato un risultato sorprendente. Secondo un’analisi dei dati ufficiali delle certificazioni, Samsung si distingue nettamente dalla concorrenza per la durata delle batterie dei suoi dispositivi.

Samsung primeggia nel settore smartphone per le sue batterie?

La maggioranza dei produttori si attesta su valori compresi tra i 1.000 e i 1.400 cicli di ricarica. Samsung, invece, raggiunge i 2.000 cicli per quasi tutti i suoi nuovi smartphone e tablet. Dai modelli di punta come il Galaxy S25 Ultra a quelli di fascia media come il Galaxy A36. Solo i modelli più economici, come Galaxy A16 e A26, mostrano una durata inferiore, pari a 1.200 cicli.

Il contrasto con altri brand è evidente. Apple, per esempio, si ferma a 1.000 cicli certificati per tutti i suoi dispositivi. Google adotta lo stesso valore per i suoi nuovi Pixel. Motorola, invece, presenta un quadro più variegato. Alcuni modelli raggiungono i 1.200 cicli, come Edge 50 e Edge 50 Neo. Mentre altri, come il Moto G55, si fermano a soli 800.

Al momento, non è chiaro se il vantaggio di Samsung derivi da una scelta progettuale o da metodologie di test differenti. Eppure, il risultato è comunque notevole. In attesa di ulteriori spiegazioni da parte dei produttori, l’etichetta energetica rappresenta comunque un passo importante verso una maggiore consapevolezza del consumatore. Inoltre, evidenzia anche una spinta all’innovazione responsabile nel settore mobile.