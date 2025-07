Apple MacBook Air, il prezzo AMAZON PRIME DAY è davvero da URLO

Al giorno d’oggi è davvero difficile pensare di poter spendere di meno sull’acquisto di un Apple MacBook Air, il risparmio è possibile solo grazie ad Amazon ed alla sua capacità di ridurre di molto la spesa finale che il consumatore si ritrova ogni giorno a dover sostenere per il suo acquisto definitivo. L’offerta, come tutte le altre legate all’Amazon Prime Day, è da ritenersi attiva solo ed esclusivamente fino alle 23:59 dell’11 luglio, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Il modello attualmente in offerta è indiscutibilmente uno dei migliori in circolazione, per il semplice fatto che permette di accedere al processore Apple M4, di alta qualità e recentissimo, capace di garantire discrete prestazioni generali, adatte più che altro ad un utilizzo lavorativo, ma anche con una piccola sessione di gaming o di grafica. Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dalla batteria, proprio perché il notebook può essere facilmente utilizzato anche per una giornata intera, senza dover ricorrere alla presa a muro.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram, ed avrete ogni giorno le offerte Amazon con tanti codici sconto gratis in esclusiva assoluta solo per voi.

Apple MacBook Air: l’occasione migliore di questi giorni è su Amazon

L‘occasione per spendere davvero pochissimo non potrebbe essere più ghiotta, gli utenti si ritrovano a raggiungere un livello di risparmio superiore al normale, con anche la possibilità di accedere ad uno dei migliori prodotti in circolazione. Il suo listino sarebbe di 1249 euro, ma solamente per questi giorni potrete investire un contributo finale di soli 969 euro per il suo acquisto. La spesa potrebbe ancora apparire elevata, ma d’altro canto si tratta comunque di un Apple MacBook. L’ordine è da completare subito qui.

Gli utenti che sceglieranno di acquistarlo, devono comunque ricordare che parliamo della variante con 256GB di memoria interna nella sua colorazione Argento.