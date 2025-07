Amazon Prime Day SCONTO col botto: acquista il FRITZ!Box per un Wi-Fi potentissimo

C’è chi aspetta il Prime Day per comprare una padella e poi ci siete voi, che puntate ai device tech migliori. Su Amazon, in questi giorni, si scatena il delirio delle offerte. Ma tra mille prodotti, solo pochi fanno davvero la differenza. Tipo il FRITZ!Box 7690, il modem-router che sembra venire dal futuro ma che Amazon vi fa scoprire oggi, e a un prezzo tutto da gustare. Se siete tra quelli che non vogliono perdere nemmeno un millisecondo di connessione, questo è il vostro momento. Amazon ha messo sul piatto un prodotto che è velocità, stabilità e prestazioni top. Ma prima di dirvi il prezzo e i dettagli, vi riveliamo un segreto che fa la differenza.

FRITZ!Box 7690, la Ferrari dei modem ora a prezzo shock su Amazon

Su Amazon, durante il Prime Day, il FRITZ!Box 7690 scende a 299,99 euro. Un prezzo che sorprende, visto il livello del prodotto. Supporta il Wi-Fi 7, quindi parliamo di velocità ultra elevate, gestione intelligente di molti dispositivi e latenza ridottissima. Include una porta WAN da 2,5 Gigabit, perfetta per ogni tipo di connessione. Tre porte LAN (una da 2,5 e due Gigabit), per collegare tutto con la massima potenza. C’è poi anche una porta USB 3.0, ideale per hard disk, stampanti o altro.

Funziona in dual-band 4×4, quindi potete usare la banda 5 GHz per il massimo della velocità o la 2,4 GHz per la copertura ampia. Inoltre, supporta il sistema Mesh, così create una rete Wi-Fi estesa, fluida e potente in tutta la casa. Per chi ama la qualità e la stabilità, Amazon oggi offre molto più di un semplice modem! Il Prime Day è il momento perfetto per cambiare connessione e con questo router, lo fate alla massima velocità. Dai su, vai qui ed acquistalo ora!