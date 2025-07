Resident Evil: Survival Unit arriva sui dispositivi iOS e Android

Un nuovo capitolo del celebre universo di Resident Evil è pronto a fare il suo debutto. E per farlo si affaccia al mondo del gaming mobile. Si tratta di Resident Evil: Survival Unit, un progetto annunciato da Aniplex Inc. Sviluppato congiuntamente da JOYCITY Corporation, uno studio coreano con esperienza nel campo dei giochi strategici. La notizia ha attirato l’attenzione degli appassionati. Ciò anche perché Capcom ha partecipato in prima linea alla creazione del gioco. Con l’obiettivo di garantire la qualità narrativa e ludica che ha reso il franchise un’icona del genere horror. L’evento di presentazione è previsto per l’11 luglio, alle ore 00:00 italiane. E potrà essere seguito su YouTube.

Resident Evil: Survival Unit arriva sui dispositivi mobili

La particolarità del titolo è la sua natura. Non sarà un’avventura horror in senso stretto. Rappresenterà, invece, una reinterpretazione in chiave strategica dell’universo di Resident Evil. Il titolo, infatti, proporrà un’esperienza RTS (real-time strategy), pensata per funzionare in modo fluido su dispositivi mobili iOS e Android. Si tratta, quindi, di un esperimento interessante, che mira a coniugare due generi molto diversi tra loro. Cercando un punto d’incontro tra la tensione dell’horror e la tattica della strategia.

Il lancio sarà globale: gli sviluppatori prevedono la distribuzione in vari mercati chiave. Inclusi Asia, Europa e Nord America. In tal modo, si spera di coinvolgere i fan storici della saga. Insieme a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo di Resident Evil. Quest’ultimi, infatti, potrebbero essere attratti da un formato di gioco più accessibile e immediato. Eppure, non mancano dubbi: i giochi RTS su mobile sono spesso penalizzati da una struttura ripetitiva e da un’eccessiva dipendenza dagli acquisti in-app. Una formula che rischia di allontanare chi cerca un’esperienza immersiva, complessa e appagante, come quella offerta dai capitoli principali della serie. Sarà, dunque, interessante scoprire se Survival Unit riuscirà a distinguersi nel settore affollato dei giochi mobile.