UGREEN Nexode 65W Charger è il caricabatterie portatile con una potenza incredibile e cavo retraibile – Recensione

L’UGREEN Nexode 65W con cavo retrattile si presenta come una risposta promettente a problemi che molti professionisti conoscono fin troppo bene: come gestire la ricarica di laptop, smartphone e accessori con un unico dispositivo? Come eliminare il disordine di cavi sulla scrivania e nella borsa da lavoro? È possibile avere potenza, versatilità e portabilità senza compromessi?

Design e Materiali

Dopo quattro mesi di utilizzo intensivo, posso affermare che l’UGREEN Nexode 65W con cavo retrattile ha completamente trasformato il mio approccio alla ricarica dei dispositivi. La prima impressione all’apertura della confezione è stata di solidità e qualità premium. Con un peso di 156 grammi e dimensioni di 66 x 40 x 30 millimetri, questo caricatore trasmette immediatamente una sensazione di robustezza senza risultare ingombrante.

La finitura grigio antracite opaca non è solo esteticamente gradevole ma anche funzionale: dopo mesi di utilizzo quotidiano, la superficie resiste perfettamente a graffi e impronte, mantenendo un aspetto professionale. I pin retrattili della spina rappresentano un dettaglio intelligente che riduce ulteriormente l’ingombro durante il trasporto.

Ma il vero elemento distintivo è il cavo USB-C retrattile integrato. Estendibile fino a 69 centimetri con diverse posizioni di blocco intermedie, questo sistema elimina definitivamente il problema dei cavi aggrovigliati. Il meccanismo di retrazione è fluido e preciso, con un sistema magnetico che mantiene il connettore saldamente in posizione quando non utilizzato. Dopo oltre 3000 cicli di estensione e retrazione, il meccanismo funziona ancora perfettamente, confermando le dichiarazioni di UGREEN sulla resistenza a 25.000 retrazioni.

La disposizione delle tre porte (cavo retrattile USB-C, porta USB-C aggiuntiva e porta USB-A) è stata studiata per evitare conflitti anche quando si utilizzano connettori ingombranti. L’orientamento verticale delle porte quando il caricatore è inserito nella presa previene urti accidentali e piegature dei cavi.

Prestazioni e Tecnologia: La Potenza del GaN in Azione

La tecnologia GaN (Nitruro di Gallio) implementata in questo caricatore rappresenta un salto generazionale rispetto ai tradizionali caricatori al silicio. Con un’efficienza del 95%, l’UGREEN Nexode minimizza la dispersione energetica, traducendosi in dimensioni ridotte del 50% rispetto a un caricatore tradizionale di pari potenza.

Durante i test sistematici che ho condotto:

MacBook Air M4 : raggiunge l’84% di carica in 60 minuti esatti, con potenza costante di 65W per i primi 45 minuti

: raggiunge l’84% di carica in 60 minuti esatti, con potenza costante di 65W per i primi 45 minuti iPhone 16 Pro : dal 0% al 50% in soli 18 minuti, con picchi di 27W

: dal 0% al 50% in soli 18 minuti, con picchi di 27W iPad Pro 11″: carica completa in 90 minuti partendo dal 10%, mantenendo 30W costanti

La gestione termica è eccezionale. Anche sotto carico massimo per oltre due ore consecutive, la temperatura superficiale non supera mai i 48°C. Il sistema Thermal Guard monitora la temperatura 200 volte al secondo, modulando intelligentemente la potenza per mantenere condizioni operative sicure.

Particolarmente impressionante è la ricarica multipla simultanea. Collegando MacBook Air, Samsung Galaxy S24 e AirPods Pro contemporaneamente, il caricatore distribuisce rispettivamente 45W, 8.5W e 8.5W senza interruzioni o cali di prestazioni. La negoziazione automatica della potenza funziona in modo impeccabile con ogni combinazione di dispositivi.

La compatibilità universale è garantita dal supporto di tutti i principali protocolli: PD 3.0/2.0, QC 4.0+/3.0/2.0, AFC, SCP e PPS. Ho testato personalmente oltre 30 dispositivi diversi, dai laptop Dell XPS e HP Spectre agli smartphone di ogni marca, console portatili, droni e power bank. Ogni dispositivo riceve automaticamente la massima potenza supportata.

Il sistema include otto livelli di protezione: sovraccarico, sovratensione, cortocircuito, sovratemperatura, sovrapotenza, anti-interferenza, protezione contro i fulmini e rivestimento ignifugo V0. Dopo diversi test di caduta accidentale, il caricatore non ha mostrato danni funzionali, confermando la robustezza della costruzione.

Uso Professionale e Impatto sulla Produttività

L’impatto di questo caricatore sulla mia routine lavorativa è stato significativo. In ufficio, ha sostituito tre caricatori diversi, semplificando notevolmente la gestione della scrivania. Il cavo retrattile permette di estendere esattamente la lunghezza necessaria, mantenendo l’ambiente di lavoro ordinato e professionale.

Durante i viaggi di lavoro, l’UGREEN Nexode si è rivelato indispensabile. In una recente trasferta di una settimana, questo singolo caricatore ha gestito tutte le esigenze di ricarica: laptop per le presentazioni, smartphone per le comunicazioni, tablet per la consultazione documenti. Il risparmio di spazio nel bagaglio è notevole, eliminando la necessità di portare multipli caricatori e cavi.

Nelle sessioni di lavoro remoto in spazi di coworking o caffetterie, il cavo retrattile dimostra tutto il suo valore. La possibilità di adattare la lunghezza del cavo alla distanza della presa più vicina, senza lasciare metri di cavo sul tavolo o pavimento, è un vantaggio che si apprezza quotidianamente.

Un aspetto spesso sottovalutato è la riduzione dello stress tecnologico. Non dover più verificare di aver preso “il caricatore giusto” prima di uscire, non gestire grovigli di cavi nella borsa, avere sempre la certezza di poter caricare qualsiasi dispositivo: sono piccoli miglioramenti che si traducono in maggiore serenità e focus sul lavoro.

L’efficienza energetica si traduce in circa 15 kWh risparmiati all’anno con un utilizzo medio di 4 ore giornaliere. Non è solo una questione economica ma anche di responsabilità ambientale, considerando che un singolo dispositivo sostituisce efficacemente tre caricatori separati.

Dopo quattro mesi di utilizzo intensivo in ogni condizione possibile – dall’ufficio climatizzato agli aeroporti affollati, dalle sale riunioni agli spazi di coworking – posso confermare che l’UGREEN Nexode 65W ha ridefinito gli standard per un caricatore professionale.

Aspetti positivi principali:

Cavo retrattile che elimina il disordine

Potenza sufficiente per laptop e ricarica multipla

Costruzione robusta e duratura

Efficienza termica eccellente

Compatibilità universale

Limitazioni:

Etichette delle porte molto piccole

Prezzo iniziale di circa 50 euro

Peso superiore ad alcuni competitor (giustificato dalla qualità)

Il rapporto qualità-prezzo diventa favorevole considerando che un caricatore GaN di qualità costa 30-35 euro e un cavo USB-C certificato per 65W altri 15-20 euro. L’UGREEN Nexode offre entrambi più la comodità del sistema retrattile e una porta aggiuntiva.

Per professionisti che necessitano di una soluzione di ricarica affidabile, versatile e duratura, l’UGREEN Nexode 65W rappresenta un investimento che si ripaga in termini di praticità, affidabilità e semplificazione del workflow quotidiano. Dopo averlo integrato nel mio setup, tornare a caricatori tradizionali non è più un’opzione contemplabile.