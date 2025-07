Copilot: ecco come accedere alle funzioni AI di Microsoft

Ormai da tempo l’obiettivo di Microsoft è quello di offrire il meglio dell’esperienza d’uso a tutti gli utenti che utilizzano Windows. Proprio per questo motivo, nel corso degli ultimi anni ha deciso di implementare l’intelligenza artificiale ottimizzando i servizi messi a disposizione. Non a caso, infatti, Microsoft Copilot è diventato ormai un vero e proprio punti di riferimento. Punto di riferimento per tutti coloro che quotidianamente hanno bisogno di effettuare ricerche e generare testi o immagini in pochissimo tempo.

Copilot, dunque, diventa una funzionalità aggiuntiva in Windows 11. Trattandosi di un assistente virtuale, è possibile porre domande e risolvere dubbi. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli e informazioni in merito a tale strumento basato sull’intelligenza artificiale.

Copilot: ecco a cosa serve

Vi capita spesso di avere dei dubbi su argomenti che conoscete poco o di dover effettuare ricerche su tematiche di attualità? Oggi con Copilot tutto ciò diventa più semplice e rapido perché è possibile evitare di dover effettuare ricerche manualmente, leggendo numerosi documenti e file presenti sul web.

Molti dispositivi attualmente disponibili sul mercato dispongono anche di un apposito tasto dedicato a Copilot. Tramite tale tasto, dunque, l’utente può avere accesso diretto all’assistente virtuale, evitando di doverlo cercare tramite il menu Start. Non tutti i dispositivi, naturalmente, sono dotati di tale tasto. Da alcuni anni, i principali modelli che lo implementano sono dei marchi più noti come Dell, Microsoft Surface e HP.

Se siete inoltre interessati a mettere l’icona di Copilot sul desktop, sono necessari solamente alcuni semplici passaggi. Per creare in modo del tutto rapido un collegamento sul desktop di Microsoft Copilot è possibile utilizzare l’apposita procedura prevista per i collegamenti. Una volta terminato il processo è anche possibile procedere con la personalizzazione dell’icona così da individuarla facilmente. Con Copilot, le funzionalità disponibili sono davvero tante!