Realme 15 Series: rivoluzione tra AI e fotografia

Realme torna alla carica nel settore degli smartphone di fascia media con l’annuncio della Serie 15, anticipata da teaser ufficiali che ne confermano l’imminente debutto in India. L’azienda prosegue con la sua strategia degli aggiornamenti semestrali, già sperimentata con la Serie 14 all’inizio dell’anno. Questa volta, però, Realme decide di modificare il piano di lancio. Ciò significa che a differenza della generazione precedente, in cui i modelli Pro e ProPlus avevano aperto le danze, stavolta toccherà al Realme 15 e al Realme15 Pro fare da apripista. Il ProPlus dovrebbe invece arrivare successivamente, seguito forse da ulteriori varianti come “X” o “T”, ipotizzabili sulla base del comportamento dell’azienda in passato.

Realme e AI: una nuova direzione per la fotografia mobile

Lo slogan scelto per accompagnare il lancio degli smartphone è “AI Party Phone”, che racchiude l’essenza stessa della nuova proposta. Ovvero un connubio tra fotografia avanzata e intelligenza artificiale. Realme intende offrire un’esperienza fotografica potenziata da algoritmi intelligenti, in grado di ottimizzare gli scatti in ambienti complessi, come feste, concerti o locali notturni. Il software promette di regolare automaticamente elementi come esposizione, contrasto e tempi di scatto in tempo reale, migliorando la resa anche in condizioni di luce non ideali.

Una delle novità più rilevanti riguarda la distribuzione delle funzioni avanzate su più modelli. Infatti se prima alcune caratteristiche erano riservate al top di serie Pro Plus, ora Realme afferma che anche il 15Pro ne sarà dotato. Non sono ancora state svelate le specifiche complete, ma le configurazioni di memoria dovrebbero rimanere quelle classiche (8+256, 12+256 e 12+512). I colori disponibili, Astral Black e Sky Green, aggiungono un tocco estetico che migliora il tutto.

Resta incerto se la Serie 15 verrà commercializzata anche in Europa. La Serie13, lanciata nella stessa stagione del 2024 invece, è rimasta limitata ai mercati asiatici. Sarà interessante capire se Realme vorrà estendere la disponibilità anche ad altri Paesi. Per ora, non resta che attendere l’annuncio ufficiale e i dettagli completi su hardware e prezzi