Unieuro Summer Black Friday: prezzi ribassati ed offerte scatenate

Nel Summer Black Friday di Unieuro, la lentezza non è un’opzione. Chi sta troppo a pensare, finisce col pagare di più. Ogni millisecondo conta! Unieuro è il vostro campo di gioco perfetto dove le promozioni fioccano, l’adrenalina sale e le dita fremono. Ci sono sconti che durano meno di un tramonto d’estate e rincorrerli è l’unico modo per afferrarli.

Unieuro: tecnologia da urlo, prezzi ancora meglio

La raffica di offerte Unieuro fa sul serio. Si comincia col botto: la PlayStation 5 Slim, elegante e super performante, è vostra a 549,90 euro, per sessioni di gioco che promettono scintille. E se il cuore batte forte per la mela morsicata, il MacBook Air 13” con chip M4, 16GB RAM e 256GB SSD vi lancia nel futuro al prezzo rovente da Unieuro di 999 euro. Sotto l’ombrellone o sul divano, l’intrattenimento vola con il Samsung Galaxy Tab A9+, solo Wi-Fi, schermo da 11 pollici: il compagno ideale per maratone di serie estive, disponibile da Unieuro a 149,99 euro. Per chi vuole un tocco di stile al polso, l’Apple Watch SE GPS 40mm, disponibile nelle versioni Galassia o Mezzanotte, è pronto a brillare da Unieuro a 199 euro.

Pulizie senza fatica? C’è lui, il temibile Dyson V10 Absolute, da Unieuro a 349 euro, pronto a scatenare la sua potenza ovunque serva ordine e pulizia. E per una pausa gustosa, la compatta De’Longhi EDG226.W a capsule vi aspetta a 64,99 euro con il suo stile essenziale e la sua carica mattutina. Chiudiamo con un salto nel mondo Nintendo: la nuova Nintendo Switch 2 con Mario Kart World è pura dinamite tascabile, disponibile a 509,90 euro, oppure senza gioco a 469,90 euro. E per chi non vuole rinunciare a nulla, l’Apple iPhone 16 128GB nero troneggia tra le offerte Unieuro a 779 euro. Unieuro ha queste promo solo fino a domani 3 luglio!