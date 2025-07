Amazon, Kindle si aggiorna: ecco nuove opzioni per la leggibilità con la versione 5.18.3

È arrivato un nuovo aggiornamento che farà gigli utenti che utilizzano alcuni modelli di Kindle. Amazon ha infatti introdotto diverse modifiche con la nuova versione del software 5.18.3. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza di lettura sempre più interessante su più modelli di Kindle come Scrive e Paperwhite di 11esima e 12esima generazione. Lo stesso varrà anche per Kindle Base e Kindle Colorsoft. Anche all’interno della gestione del layout ci saranno diverse novità di rilievo e anche per quanto riguarda l’aspetto del testo, soprattutto per quanto riguarda la leggibilità.

Le modifiche interessano i modelli più recenti, tra cui Kindle Scribe, Kindle Paperwhite di 11ª e 12ª generazione, Kindle base e anche Kindle Colorsoft. Si tratta di un passo avanti importante, in particolare per chi cerca un controllo più accurato sull’impaginazione e sul comfort visivo durante la lettura.

Nuove impostazioni nella sezione “Carattere”

La principale novità riguarda il ridisegno delle opzioni di spaziatura, che ora si trovano in una pagina dedicata all’interno della sezione “Carattere”. Finora, le impostazioni relative all’interlinea e ai margini erano piuttosto limitate e collocate nella sezione “Layout”. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono regolare:

l’ interlinea ;

la spaziatura dei paragrafi ;

la spaziatura tra le parole ;

la spaziatura dei caratteri.

È presente anche un comando per ripristinare i valori predefiniti, utile in caso si voglia tornare alla configurazione iniziale.

Maggiore attenzione all’accessibilità

Amazon colma così alcune lacune storiche rispetto ai concorrenti. Se i dispositivi Kobo offrono ancora più opzioni per margini e grandezza del carattere, non permettono una regolazione così dettagliata su parole e paragrafi. Grazie a questo nuovo update, ci sarà dunque molta più flessibilità e accessibilità soprattutto per gli utenti con problemi di vista.

La distribuzione dell’update è in corso, per cui arriverà a tutti. Una piccola ma significativa evoluzione per un ecosistema che, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, continua a puntare su qualità dell’esperienza d’uso e attenzione ai lettori abituali.