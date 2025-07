MediaWorld REGALO INATTESO: offerta wow per gli amanti del CINEMA e dello SPORT

Proprio quando pensavate che non ci fosse nulla di nuovo da vedere in TV, MediaWorld accende letteralmente il salotto con offerte strepitose. Non stiamo parlando solo di televisori, qui si parla di vere e proprie finestre sull’adrenalina. Con ogni acquisto tra una selezione esclusiva di TV LG, arrivano 12 mesi di DAZN gratis. Un anno intero di calcio, motori, basket e sport in diretta. È quel tipo di offerta che sembra quasi fasulla, ma che in vero non lo è.

Su Telegram ci sono due canali da seguire come se fossero il VAR delle offerte tech. Da una parte Tecnofferte, trovabile qui, che ogni giorno segnala novità pazzesche in tempo reale e dall’altra Codiciscontotech, che si trova proprio qui, dove si scovano codici sconto Amazon che spuntano come gol all’ultimo secondo. Entrare in questi gruppi significa non lasciarsi sfuggire nemmeno una promozione!

Le TV LG da MediaWorld sono una grande occasione

Ora veniamo al sodo, perché le offerte MediaWorld stanno aspettando. Chi cerca una visione spettacolare resterà senza parole davanti al LG OLED AI B4 OLED83B46LA, 83” di OLED 4K a 2399 euro. Per chi vuole un concentrato di design sofisticato e colori da rimanere incollati al divano, c’è il LG OLED evo G5 OLED65G54LW: 65” da sogno in OLED Evo 4K, a 2857,99 euro. Perfetto per chi esige stile. Ma il colpo di genio sta nel LG QNED 65QNED80T6A, 65 pollici e prestazioni di livello altissimo a 849 euro. Prezzo da non credere, qualità che convince al primo sguardo.

Sotto i mille euro, è difficile trovare di meglio del modello LG QNED evo AI 55QNED87A6B: 999 euro solo da MediaWorld. Chi vuole un equilibrio perfetto tra misura e definizione rimarrà conquistato dal LG OLED AI B5 OLED55B56LA, 55” a 1266,99 euro. Infine, per chi cerca qualcosa di unico ed ha da spendere, MediaWorld propone il maestoso LG OLED evo G5 OLED77G54LW, 77 pollici di intensità visiva a 4299 euro. Ora che sapete tutto, c’è solo da fare una cosa, correre da MediaWorld.