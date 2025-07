Esselunga avvera i desideri: l’iPhone dei sogni ora è realtà con questa PROMO

Esselunga non si accontenta più di stupire solo con l’alimentare. La catena ha deciso di puntare dritto alla passione tech con promozioni da far girare la testa. Chi conosce Esselunga sa che quando arriva una promozione, conviene fermarsi ed approfittarne, ma quello che sta accadendo adesso è qualcosa di molto più grosso. Ora è il momento degli smartphone top, quelli che di solito si trovano solo nei negozi specializzati o online!

Prima però, un consiglio super utile: è fondamentale essere connessi ai canali che contano. Codiciscontotech [iscriviti qui ora] e Tecnofferte [vai qui ora] su Telegram sono il radar perfetto per intercettare ogni promozione che merita attenzione. Basta un clic per entrare e ricevere in tempo reale le migliori offerte Amazon e tech in circolazione. Non è pubblicità, è sopravvivenza nel mondo delle promo. Le occasioni durano poco e le notifiche sono eccezionali.

Colpo grosso da Esselunga: iPhone 15 in promo da wow

Il protagonista assoluto del momento da Esselunga è il nuovo Apple iPhone 15, in vendita a 669 euro, una cifra che sorprende chiunque conosca il valore del prodotto. L’estetica raffinata si unisce a un comparto tecnico di tutto rispetto. Il display Super Retina da 6,1″ è brillante, preciso e coinvolgente. Ogni dettaglio prende vita con una luminosità che cattura lo sguardo. Sul fronte delle fotocamere, il dispositivo offre una doppia lente da 48 + 12 Mpixel, ideale per foto ricche di dettaglio, profondità e colori reali. Non meno sorprendente la frontale da 12 Mpixel, perfetta anche in condizioni difficili: ogni selfie è nitido, ogni videochiamata limpida. E non manca la reattività, grazie alla connessione Bluetooth 5.3, solida e rapida come serve oggi. Il cuore di tutto è iOS 16, reattivo e pieno di funzioni pensate per semplificare e accelerare ogni gesto. Questa è Esselunga, ed è qui che la tecnologia prende una piega inaspettata. La promo termina il 6 luglio e chi resta a guardare potrebbe pentirsene a lungo. Non è tempo di esitare!