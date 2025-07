Il nuovo T. rex? Meno predatore, più spazzino piumato

Se pensate ancora al Tirannosauro come a una macchina da guerra preistorica che corre tra le felci inseguendo jeep e urlando come in Jurassic Park, è forse il momento di aggiornare l’immaginario. Negli ultimi anni, gli scienziati hanno iniziato a smontare — pezzo dopo pezzo — l’idea del T. rex come predatore instancabile e velocissimo. E ora un nuovo studio dell’Università della California a Berkeley dà un’ulteriore spallata a quel mito.

Il re dei dinosauri somigliava più a un pollo gigante che a un mostro da film

La questione della velocità è tra le più spinose. Per molto tempo si è pensato che questo dinosauro potesse correre a tutta birra, ma i dati più recenti raccontano tutt’altra storia: il T. rex, con tutta probabilità, non andava oltre i 30-40 chilometri orari. Non proprio lento come una tartaruga, ma nemmeno così agile da scattare come un ghepardo. Considerando le sue dimensioni, un’accelerazione troppo rapida avrebbe causato danni strutturali seri. Il suo scheletro, insomma, non era progettato per le fughe rocambolesche.

Da qui nasce un dubbio ancora più interessante (e un po’ scomodo per gli amanti dell’azione): e se il re dei dinosauri non fosse stato affatto un gran cacciatore? Alcuni paleontologi ipotizzano da tempo che il T. rex fosse piuttosto uno spazzino d’élite, attratto dalle carcasse più che dalle prede vive. Un’idea che ha preso forza analizzando la morfologia delle mascelle e il tipo di morso: un’arma potentissima, sì, ma perfetta per spezzare ossa più che per inseguire gazzelle preistoriche.

E non finisce qui. Anche l’aspetto del T. rex potrebbe riservare sorprese. Quelle iconiche squame grigie e ruvide stanno lasciando spazio a un’immagine completamente diversa: quella di un animale piumato. Non piume per volare, ovviamente, ma per regolare la temperatura o per fare bella figura con i propri simili. In altre parole, più simile a un uccello oversize che a un drago giurassico.

Tutte queste scoperte nascono da un approccio affascinante: studiare il passato guardando al presente. È osservando gli uccelli moderni — sì, anche i polli — che i paleontologi riescono a ricostruire come vivevano questi giganti. Un lavoro fatto di indizi minuti, deduzioni pazienti e tanta immaginazione scientifica. Non ci restituisce forse la versione più spettacolare del T. rex, ma di certo una molto più vera. E in fondo, anche questo ha il suo fascino.