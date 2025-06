ChatGPT e AI Mode: chi vince la sfida tra i due?

Le ricerche online non vengono più fatte semplicemente con i motori di ricerca. Lo sviluppo della tecnologia e l’arrivo dell‘intelligenza artificiale ha portato a una vera e propria rivoluzione nell’ambito tech con gli ormai noti assistenti virtuali. Tra le tante soluzioni oggi disponibili ChatGPT e AI Mode sono quelli più comunemente utilizzati da utenti di tutte le età.

Mettendo a confronto questi due strumenti basati sull’intelligenza artificiale sembra piuttosto normale chiedersi quale tra i due sia realmente il più adatto nella vita di tutti i giorni? Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a ChatGPT e AI Mode.

ChatGPT e AI Mode: qual è il migliore?

Siete curiosi di sapere quale sia il migliore strumento tra i due da poter utilizzare giornalmente per effettuare ricerche di qualsiasi genere? Se lo scopo è quello di fare ricerche concrete, AI Mode risulta essere quello più in grado di fornire risposte ottimali anche dal punto di vista dell’affidabilità. Non a caso, infatti, questo strumento è in grado di offrire informazioni in merito alle fonti utilizzate mostrando anche i link. Una delle particolarità di Google è proprio quella di essere in grado di ottenere informazioni da fonti verificate e dunque reali, tra cui le agenzie governative.

Avete necessità di risolvere problemi tecnici? Anche in questo caso a vincere è AI Mode. Quest’ultimo infatti è in grado di offrire performance migliori fornendo all’utente tutti i passaggi da eseguire per risolvere un determinato problema. Pensiamo ad esempio a un problema con il PC, AI Mode spiegherà passo passo cosa fare.

Per quanto riguarda invece la spiegazioni di concetti, ChatGPT sembrerebbe avere una maggiore capacità di fornire spiegazioni chiare e più comprensibili a tutti. Giunti a questo punto, dunque, sarà chiaro che i due chatbot si differenziano per alcune caratteristiche e molto spesso AI Mode batte ChatGPT.