Android, nel Play Store ci sono app e giochi a pagamento GRATIS oggi

Sono diventate col passare del tempo sempre di più le soluzioni presenti all’interno del Play Store di Google. Il famoso market che sono gli utenti Android possono utilizzare è infatti una vera e propria miniera di contenuti, tutti fatti con tanta attenzione dai vari sviluppatori e dalle aziende che ci lavorano.

Ovviamente gli utenti più appassionati non fanno altro che dare un’occhiata di continuo, proprio per capire se qualcosa di interessante potrebbe capitare, come ad esempio qualche applicazione o qualche gioco a pagamento tramutarsi in contenuto gratuito. I più fortunati che stanno leggendo questo articolo, saranno felici di sapere che proprio oggi all’interno del Play Store di Google ci sono diversi titoli a pagamento da poter scaricare gratis. Le opportunità sono sempre dietro l’angolo quando si ha un dispositivo Android ed è questa l’occasione migliore per sfruttarne una di rilievo.

Giochi ed applicazioni selezionati appositamente, risulteranno gratis solo per qualche giorno o addirittura per qualche ora. In basso ci sono tutte le informazioni del caso con i link diretti al Play Store e soprattutto con i nomi dei titoli che si possono scaricare gratuitamente.

Android regala ai suoi utenti titoli a pagamento in maniera gratuita solo oggi nel Play Store

Occasioni come questa potrebbero non ricapitare più nel senso che un titolo oggi gratis che di solito è a pagamento, prima di ritornare ad essere gratuito, potrebbe far passare moltissimo tempo. Tutti gli utenti Android con accesso al Play Store quindi devono approfittare proprio in queste ore dell’occasione. Tutto ciò che verrà scaricato adesso gratis, resterà tale per sempre, anche cancellandolo e poi scaricandolo di nuovo.

Qui in basso la lista è compresa di titoli e soprattutto link diretti al Play Store, approfittatene subito senza tentennare.