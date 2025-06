PS Store, arrivano le nuove Offerte del Weekend

È da poco iniziato il fine settimana e, per questa occasione, il colosso del gaming Sony ha inaugurato una nuova promozione. Su PlayStation Store è infatti al momento disponibile la promo “Offerte del Weekend “. Come suggerisce il nome, si tratta di sconti ed offerte limitati per questo fine settimane e saranno disponibili soltanto per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus. Vediamo qui di seguito e offerte più interessanti.

PlayStation Store, arriva la nuova super promo “Offerte del Weekend”

In queste ultime ore il colosso del gaming Sony ha reso disponibile su PlayStation Store un’altra sensazionale promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova promo denominata “Offerte del Weekend “. Come suggerisce anche il nome, si tratta di sconti ed offerte pensati per l’appunto a questo fine settimana. Tuttavia, a differenza delle altre promozioni, quest’ultima è rivolta soltanto agli utenti con attivo un abbonamento ai piani di PlayStation Plus. Rimangono quindi esclusi da questa promo tutti gli utenti che non sono abbonati a questo servizio.

Anche questa volta, ci troviamo di fronte a degli sconti di un certo livello, che arrivano a sfiorare il 90%. Tra i titoli disponibili con questa promo, troviamo ad esempio il noto videogioco Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo pari a 69,99 euro. Con la nuova promozione lanciata da Sony, però, gli abbonati a PlayStation Plus potranno acquistarlo ad un ottimo prezzo scontato pari a 38,49 euro.

Tra i titoli proposti con un prezzo più basso troviamo poi due videogiochi della LEGO. Si tratta in particolare di LEGO Batman 3: Gotham e Oltre e LEGO Harry Potter Collection. Il primo ha solitamente un prezzo di 19,99 euro, ma ora è acquistabile ad un prezzo di solo 4,99 euro. Il secondo ha invece un prezzo di 39,99 euro, ma ora lo si può acquistare a soli 9,99 euro.

Ricordiamo che la promo in questione sarà disponibile soltanto per pochi giorni, ovvero fino alla giornata del prossimo 1 luglio 2025.