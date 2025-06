Arriva il robot che smista pacchi in 4 secondi

Helix ha ricevuto un importante aggiornamento, che ha portato il robot a una nuova soglia di abilità. Sono stati introdotti due componenti cruciali: la memoria visiva a breve termine e un sistema di feedback di forza. La prima consente al robot di “ricordare” temporaneamente le immagini parziali degli oggetti con cui interagisce. Mentre il secondo gli fornisce una sensibilità meccanica simile al tatto umano. Fattore utile per regolare la pressione della presa in modo dinamico. Tali elementi lavorano insieme per permettere al robot di interpretare e reagire in tempo reale al contesto in cui opera.

Un altro aspetto che evidenzia l’intelligenza adattiva di Figure 02 è la sua capacità di gestire una grande varietà di pacchi. È in grado di riconoscere forme irregolari e di regolare istintivamente il proprio approccio. Può pizzicare, colpire leggermente o appiattire un oggetto a seconda della situazione. Più sorprendente ancora è il fatto che, con un numero minimo di esempi, il robot ha imparato a interagire con operatori umani. Ciò riconoscendo il gesto di una mano tesa e rispondendo con l’azione corretta, senza alcuna programmazione rigida.

Il cammino verso una distribuzione su larga scala di tali robot è ancora in corso. Ma Figure AI ha dimostrato che il confine tra macchina e lavoratore umano si sta assottigliando. L’approccio adottato mostra risultati concreti e promettenti per il futuro dell’automazione.