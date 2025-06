Galaxy Z Fold 7: Samsung punta su sottigliezza e stile

Galaxy Z Fold 7 si prepara a rivoluzionare il mondo dei pieghevoli. A meno di due settimane dall’evento Unpacked, l’azienda si ritrova con buona parte delle sue novità già svelate da una lunga serie di leak. L’ultima anteprima, firmata dal celebre leaker Evan Blass, mostra il dispositivo in tre colorazioni, Blue Shadow, Jet Black e l’inedita Silver-Shadow. È proprio quest’ultima variante a catturare maggiormente l’attenzione, comparendo per la prima volta in maniera chiara e dettagliata.

Galaxy Z Fold 7: uno schermo più grande e prestazioni al vertice per il nuovo pieghevole

Le immagini trapelate non lasciano spazio all’immaginazione. Il Galaxy Z Fold 7 appare più snello, elegante e curato rispetto ai predecessori. Il profilo laterale, mostrato da diverse angolazioni, mette in evidenza una cerniera riprogettata e un corpo molto più sottile. Samsung sembra aver ascoltato le richieste degli utenti, eliminando la selfie cam nascosta sotto il display pieghevole, una soluzione che non aveva mai convinto del tutto per via della qualità non ottimale. Anche lo spessore è stato rivisto. Infatti da chiuso misura 9,1mm, contro i 10,6mm del Fold 6. Una differenza che, nella pratica, favorisce una maggiore maneggevolezza e leggerezza.

Le novità però non si limitano al design. Secondo quanto emerso, il display esterno sarà leggermente più ampio, in particolare circa 6,5”, con un formato più vicino a quello degli smartphone tradizionali. Il pannello interno, invece, arriva a 8,2”, superando sia il predecessore che i concorrenti diretti. Anche le specifiche tecniche sono notevoli. Come processore vi è lo Snapdragon 8 Gen 2 “Elite”, una fotocamera principale da 200MP e una batteria da 4.400mAh con ricarica a 25W.

In Europa, il Galaxy Fold 7 sarà disponibile in tre variabili di memoria interna, 256GB, 512GB e 1TB. Una quarta colorazione, Green Mint, potrebbe essere venduta solo online. Restano ancora dubbi sui prezzi, ma alcune indiscrezioni parlano di aumenti rispetto alla generazione precedente, soprattutto per il Fold. Per incentivare gli acquisti, Samsung poi offre uno sconto di 50€ a chi si registra entro il 9 luglio sul sito ufficiale.