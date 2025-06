Oakley Meta: in arrivo anche in Italia i nuovi occhiali smart

L’11 luglio segnerà il debutto sul mercato degli Oakley Meta HSTN. Si tratta dei nuovi occhiali intelligenti nati dalla collaborazione tra Meta e il celebre marchio sportivo Oakley. Tale edizione limitata sarà proposta a 499 dollari, mentre ulteriori modelli a prezzo ridotto (399 dollari) arriveranno nel corso dell’estate. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Meta per affermarsi nel settore dei dispositivi wearable, unendo il design distintivo di Oakley con l’eccellenza di Meta nell’AI e nello spatial computing. I nuovi dispositivi si distinguono per un look dinamico e sportivo, sottolineato dalla presenza di due ambasciatori di fama mondiale: Kylian Mbappé e Patrick Mahomes. La distribuzione degli Oakley Meta partirà da determinati Paesi. Come Stati Uniti, Canada, Francia, Italia, Germania e Spagna. Entro dicembre il prodotto sarà disponibile anche in nuovi mercati, tra cui India, Messico ed Emirati Arabi Uniti.

Meta presenta i suoi nuovi occhiali intelligenti

I nuovi smart glass offrono agli utenti un’esperienza d’uso altamente integrata con il proprio smartphone. Permettono così di effettuare chiamate, inviare messaggi vocali, ascoltare musica, registrare video e foto in UltraHD 3K. Oltre che interagire con Meta AI per ricevere assistenza contestuale, traduzioni o informazioni in tempo reale.