Smart TV LG OLED con sconto di 600 euro: l’ultima offerta pazza di Amazon

LG OLED non è solo una serie di televisori, ma è sinonimo di qualità e di eccellenza, per un prodotto che vuole fare la differenza in un mercato sempre più ricco di modelli e di possibilità di acquisto per il consumatore medio. In questi giorni su Amazon è possibile mettere le mani sul modello OLED48C46LA, con un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative.

La variante di cui vi parliamo, come era lecito immaginarsi, prevede una diagonale di 48 pollici, una delle più bilanciate tra quelle in circolazione, con risoluzione che può raggiungere anche il 4K, mantenendo allo stesso tempo cornici sottilissime ed una piacevolissima sensazione di immersione nella scena. La connettività è rappresentata dalla presenza, nella parte posteriore, di una porta HDMI 2.1, con possibilità di trasmettere contenuti anche in 4K fino a 144Hz.

Smart TV LG OLED: lo sconto Amazon è da urlo oggi

L’acquisto di questa smart TV LG OLED è davvero economico, almeno in confronto e rapporto con il listino iniziale di 1499 euro. In particolare è previsto uno sconto effettivo di 600 euro, in modo tale che il consumatore finale potrà spendere circa il 43% in meno, arrivando ad un investimento di 848,99 euro. Ordinatelo subito a questo link.

Il sistema operativo di riferimento resta essere webOS 24, classico dell’azienda orientale, ed ottimo sia per funzionalità a cui gli utenti possono accedere, che prestazioni generali. Non mancano i supporti ai vari assistenti vocali, quali sono Amazon Alexa e Google Assistant, con un occhio attento anche al mondo del gaming, infatti non sono da trascurare nemmeno GSync e VRR, utilissimi per la regolazione dinamica degli FPS e refresh rate.