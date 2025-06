BMW XM Label: motore ibrido, più potenza ed ancora più lusso nel SUV

La BMW XM Label adesso domina la gamma Label. Un solo nome, una sola promessa: prestazioni brutali e lusso fuori scala. Il nuovo vertice della serie M porta sotto al cofano un motore V8 ibrido plug-in affiancato da un propulsore elettrico. Il sistema M HYBRID sprigiona una potenza complessiva di 550 kW/748 CV con 1.000 Nm di coppia. Il risultato? Da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. La velocità massima tocca i 250 km/h, limitati elettronicamente. Per chi osa di più, il pacchetto M Driver’s Package alza l’asticella fino a 290 km/h. In modalità elettrica si possono percorrere 76-82 km, grazie alla batteria da 29,5 kWh. Una belva BMW silenziosa quando serve, in grado di cambiare. Accanto alla Label rimane la BMW XM 50e, più “contenuta” nei numeri ma sempre carica di grinta. Qui un sei cilindri lavora in tandem con un motore elettrico per offrire 476 CV. Accelerazione 0-100 in 5,1 secondi, autonomia elettrica leggermente superiore, fra 80 e 85 km.

Interni e dettagli: personalizzazione senza limiti per chi sceglie la BMW

Le novità estetiche confermano l’esclusività del modello. La BMW XM Label ora può vestire l’elegante vernice Frozen Tanzanite Blue metallic, mentre la griglia M si fa più aggressiva con la nuova finitura in nero lucido. I cerchi di serie crescono a 22 pollici, design 922 M bicolore e rimpiazzano le precedenti unità da 21 pollici. Ogni dettaglio esterno amplifica la presenza scenica del SUV. Dentro l’abitacolo si apre un mondo fatto di materiali pregiati e nuove combinazioni dove appare la pelle Night Blue Merino, raffinata ed elegante. A scelta anche la Black Merino con dettagli in Vintage Coffee Brown oppure la sofisticata Silverstone Merino con superfici nere.

Ogni configurazione racconta una storia diversa. La ricarica ora è anche più veloce: 11 kW in corrente alternata, per tornare a piena potenza in tempi più rapidi. Il costo? Decisamente importante, ma che vale. La BMW XM Label parte da 185.600 euro un investimento che punta dritto a chi pretende il massimo da ogni esperienza di guida. Per chi cerca potenza più contenuta ma stesso carisma, la XM 50e è disponibile da 137.500 euro. Cosa spinge davvero un’auto a questo livello? Emozione pura.