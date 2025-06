OFFERTA Comet: in REGALO tablet dal valore di 249€ con Smart TV TCL top

Comet ti fa un regalo straordinario! Niente trucchetti, niente scritte minuscole, solo una super promo che ti dona due dispositivi al prezzo di uno! Acquisti una Smart TV e ti ritrovi gratis un tablet da 249€! La cosa bella? Lo shopping è ancora più leggero, perché puoi pagare tutto in 3 rate comode con PayPal, senza costi nascosti o spese di spedizione. È come aprire un pacco e trovare dentro un altro pacco ancora più figo. Tutto questo accade anche sul sito ufficiale Comet, dove ogni tanto tirano fuori dal cilindro offerte lampo che durano pochissimo ma lasciano il segno.

E prima che ti butti sull’acquisto della tua nuovissima TV, c’è un piccolo consiglio che può farti risparmiare anche altrove: se ti piacciono le offerte matte e i CODICI SCONTO per Amazon, fai un salto qui su Codiciscontotech per trovare chicche giornaliere da non perdere. Puoi anche dare un’occhiata qui a Tecnofferte, dove le occasioni si moltiplicano come per magia. Basta cliccare ed il gioco è fatto!

Due Smart TV TCL da urlo con tablet incluso solo da Comet

La TCL 65C79K, una Smart TV da 65 pollici che sembra uscita da un film futuristico, con struttura in metallo, risoluzione 4K HDR Premium, Android 12, subwoofer integrato e frequenza di 144Hz per un’esperienza di gioco super fluida. Grazie a Airplay e Chromecast e supporto ai comandi vocali, è perfetta per chi vuole il massimo dal salotto. La trovi da Comet a soli 999€, con in regalo un tablet TCL del valore di 249€.

Se invece cerchi qualcosa di meno ingombrante ma ugualmente stiloso, c’è la TCL 55C79K, da 55 pollici, con QD-Mini LED, supporto a HDR 10+, Dolby Atmos e piena compatibilità con Alexa e Google Assistant. Un modello pensato anche per i gamer grazie alla tecnologia all’avanguardia. Su Comet la porti a casa a 799€, e anche qui il tablet è incluso senza costi extra. Spedizione gratuita, pagamento a rate e look modernissimo! Comet non sbaglia davvero mai! Corri qui sul sito!