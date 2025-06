WhatsApp: 2 funzioni che tutti dovrebbero conoscere, sono segrete e utilissime

Con il tempo è migliorato tutto su WhatsApp, dalla prima funzionalità utile semplicemente per inviare i messaggi a tutte quelle di contorno. Oggi ce ne sono tante altre, ma anche esternamente. Ciò significa che applicazioni di terze parti molto utili sono diventate famose a tal punto da essere prese in considerazione da milioni e milioni di utenti, esattamente come le due piattaforme qui in basso.

WhatsApp: funzionalità inedite potrebbero arricchire la vostra esperienza, eccone ben due molto interessanti

Oltre a tutte quelle funzioni a cui gli utenti WhatsApp sono abituati, sembra che ce ne siano altre due che negli ultimi tempi sono diventate famosissime tra il pubblico. Ovviamente c’è da precisare che non sono contemplate da WhatsApp, in quanto sono state sviluppate da sviluppatori di terze parti con applicazioni a sé stanti.

La prima delle due risulta utile per chi vuole tenere discrezione e privacy non perdendosi neanche un messaggio durante la giornata: il suo nome è Unseen. Questa soluzione riesce a garantire a tutti gli utenti la possibilità di intercettare i messaggi in arrivo su WhatsApp per leggerli su una piattaforma esterna. Da qui ne consegue che WhatsApp non viene mai aperto e dunque l’ultimo accesso non viene mai aggiornato. Lo stesso discorso vale per lo stato “Online”: nessun utente risulterà in linea sulla celebre applicazione di messaggistica, pur leggendo ciò che arriva in chat. C’è da ricordare solo una cosa, ovvero che non si può rispondere ai messaggi in arrivo.

L’altra applicazione che potrebbe tornare utile a tantissime persone serve per recuperare i messaggi eliminati di proposito. WAMR, piattaforma di terze parti gratuita e legale, consente infatti di intercettare tutti i messaggi che arrivano ad ogni notifica. L’utente dall’altro lato poi potrà anche cancellare il testo prima che voi lo leggiate: non sarà un problema recuperarlo in ogni momento. Ricordate però una cosa: nel caso in cui il messaggio dovesse essere stato cancellato prima che voi abbiate installato WAMR, non ci sarà alcun modo per recuperarlo.