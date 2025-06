Mediaworld ti cambia l’umore: acquista RISPARMIANDO con queste OFFERTE

Se è vero che in inverno si affrontano volentieri zuppe e detersivi, in questa stagione ogni minuto strappato al relax pesa come una piadina in borsa frigo. Tutti vogliono una casa fresca, profumata e in ordine ma senza rinunciare all’aperitivo o ad un tuffo. Il tempo diventa oro e gli elettrodomestici devono funzionare subito, bene e darci meno stress. Mediaworld ti capisce e lancia una selezione di dispositivi top, con prezzi da sorridere e funzioni impeccabili. Niente più liti con lavatrici rumorose o forni che sembrano reattori nucleari.

Elettrodomestici intelligenti Mediaworld a prezzi da non credere

Partiamo con la scopa elettrica JET85COMPLETE VS20C8524TB: senza sacco, potente e leggera, rende le pulizie veloci e silenziose. A 399 euro, dirai addio alla polvere a ad ogni tipo di sporco. Prosegui con lo shopping scegliendo anche la lavatrice WW90DG6U85LKU3, 9 kg di capienza e tecnologia avanzata per lavaggi perfetti anche in modalità silenziosa. Fino al 22 giugno da Mediaworld a 579 euro. La lavastoviglie Samsung DW60CG550FSRET, classe D, è un piccolo miracolo per dire basta al lavaggio a mano dopo cena. A 549 euro, la pace dei sensi.

E che dire del microonde Samsung MS20A3010AL/ET? Compatto, 700 W, 20 litri e pronto a scaldare tutto in pochi secondi, senza surriscaldare la cucina. Eccezionalmente da Mediaworld a soli 89 euro. Per chi ama cucinare con stile, c’è il forno Samsung NV7B5760WBK/U5, classe A+, con estetica da rivista e funzioni professionali. In promo Mediaworld a 1099 euro. Altro device imperdibile è il frigorifero combinato Samsung RB34C775CS9/EF con linee moderne, ampio spazio e freschezza duratura: solo 699 euro, fino a esaurimento. Disponibili online e nei negozi Mediaworld. Chi vuole il meglio, lo trova qui.