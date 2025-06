Kena Mobile: una valanga di giga grazie a questa promo

Al giorno d’oggi, ognuno di noi sicuramente ha bisogno di utilizzare costantemente la propria promozione attiva all’interno del proprio numero di cellulare, indispensabili infatti sono i minuti, i giga e gli SMS inclusi all’interno dell’offerta attiva dal momento che ci consentono di restare costantemente connessi con tutta la nostra vita digitale, permettendoci di svolgere tutte le attività che abbiamo bisogno di portare a termine, dal pubblicare una semplice foto sui social fino ad eseguire una video chiamata a di lavoro molto importante.

Dunque, attivare una promozione in grado di soddisfare le nostre esigenze rappresenta un passo di vita l’importanza da compiere con molta attenzione, fortunatamente in Italia i cataloghi di offerte non mancano e questi ultimi garantiscono davvero tante possibilità sotto ogni punto di vista, i provider infatti cercano sempre di competere al massimo delle loro possibilità, garantendo cataloghi davvero ricchi di opzioni.

Tra questi provider che sicuramente potrebbe fare al caso vostro e rappresentato da Kena Mobile, quest’ultimo ha fatto del quantitativo di giga il proprio punto di forza dal momento che tutte le offerte che mette a disposizione degli utenti sono farcite di tantissimi giga ad un prezzo decisamente accessibile, la sua nuova offerta recentemente apparsa sul suo sito Internet e ribadisce questo concetto, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tanti tantissimi giga ad ottimo prezzo

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla ben 100 giga di traffico dati collettività 4G che aumentano se si sceglie di attivare l’opzione di ricarica automatica a 200 GB, il tutto abbinato a minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, con un costo mensile di 5,99 €, come se non bastasse se fornirete i consensi commerciali, il costo di attivazione sarà completamente gratuito e il primo mese di rinnovo dell’offerta sarà completamente gratuito dunque inizierete a pagare a partire dal secondo mese.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore per effettuare l’attivazione online.