Lenovo LOQ imperdibile: oggi Amazon fa crollare il prezzo di listino

Prezzi sempre più folli sulla pagina web del colosso dell’e-commerce Amazon. Oggi tra le tantissime promozioni, però, non passa inosservata quella attiva sul notebook da gaming Lenovo LOQ. Un dispositivo pensato appositamente per gli appassionati di gioco e, dunque, con ottime caratteristiche tecniche che lo rendono performante in ogni circostanza.

Non a caso, infatti, il costruttore ha deciso di progettare un dispositivo in grado di consentire un’immersione completa nelle sessioni di gioco con un display da 15,6″ in formato 16:9. Display che si contraddistingue grazie a dei bordi sottili su 3 lati, per la risoluzione FHD e la frequenza di aggiornamento da 144Hz cono luminosità da 300nit. Tutte questi dettagli garantiscono, di conseguenza, una qualità visiva eccellente in ogni momento.

Notebook gaming Lenovo LOQ oggi imperdibile

Se siete appassionati di gaming e volete avere a portata di mano un dispositivo perfetto per poter portare a termine sessioni di gioco con amici, questo notebook a marchio Lenovo rappresenta la soluzione perfetta.

Oltre all’eccellente display, questo Lenovo LOQ si contraddistingue grazie a un nuovissimo design termico Hyperchamber che consente di giungere fino a 160W TPD in modalità Extreme. Inoltre, il processore Intel i7 di 13a generazione e la GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 sono in grado di accompagnare gli utenti in qualunque avventura, anche in quelle più lunghe e complesse dei giochi.

Non lasciatevi sfuggire questa fantastica opportunità per poter acquistare il notebook da gaming Lenovo LOQ con un prezzo super vantaggioso. Lo sconto del 14% oggi disponibile su Amazon fa scendere il prezzo di listino di 1.163,13 euro a soli 999 euro. Approfittatene subito! Non dimenticate che si tratta di un dispositivo portatile ma sempre pronto all’azione, sia durante le partite con gli amici che durante lo studio.