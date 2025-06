1Mobile: la super promo appena arrivata è imbattibile

Al giorno d’oggi, usufruire di una promozione che consente di accedere a minuti, SMS giga di traffico dati e a dir poco indispensabile poiché ogni utente ha bisogno di restare costantemente connesso con la propria vita digitale in modo da poter svolgere tutte le normali attività di cui ha bisogno, dal semplice postare una foto sui social fino all’effettuare una call di lavoro in mobilità, di conseguenza scegliere un’offerta adeguata alle necessità sotto questi punti di vista è davvero molto importante.

Fortunatamente, il mercato italiano della telefonia mette a disposizione davvero tantissime possibilità Sotto questo aspetto, poiché i provider telefonici disponibili in Italia offrono cataloghi davvero ricchi di opzioni, ognuna di queste è pensata per ogni tipologia di utente in modo da poter venire incontro ai desideri di tutti e soprattutto permettere a chiunque di sottoscrivere un’offerta tutto incluso.

Un provider che rappresenta una vera e propria certezza sotto questo aspetto sicuramente è 1Mobile, quest’ultimo da tanti anni infatti mette a disposizione offerte davvero interessanti che garantiscono l’accesso a caratteristiche davvero ottime e in grado di restituire un’esperienza d’uso coi fiocchi, recentemente non a caso l’operatore ha messo a disposizione una nuova promozione che offre tutto il necessario ribadendo il concetto, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tutto incluso ad un ottimo prezzo

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce a chi decide di attivarla ben 260 GB di traffico dati in 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, l’offerta avrà un costo pari a quattro euro per il primo mese e poi di 8,99 € al mese a partire dal secondo con un costo di attivazione in portabilità di zero euro con la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza, si tratta senza dubbio di una delle offerte migliori attualmente presenti sul mercato dal momento che consente di accedere senza problemi alla connettività 5G e soprattutto di usufruire della portabilità senza nessun tipo di vincolo.