Il ritorno di un cult: “Mortal Shell 2” si mostra al Summer Game Fest

L’annuncio è arrivato durante il Summer Game Fest 2025. Ad oggi Mortal Shell 2 è realtà. Cold Symmetry ha sorpreso tutti con un trailer sbalorditivo, fissando l’uscita del gioco per il 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il nuovo capitolo punta a superare il precedente non solo nel comparto tecnico, ma anche nel cuore del gameplay. I fan del primo Mortal Shell ritroveranno le atmosfere dark fantasy e il combat system ispirato ai grandi soulslike, ma non solo. Ad aspettarvi vi saranno anche novità sostanziali pronte a rivoluzionare l’intera esperienza di gioco.

Mortal Shell 2: nuovi gusci, nuove storie, nuove sfide

Tra le innovazioni più attese vi è il sistema di combattimento, che sarà reso più fluido, reattivo e ricco di opzioni tattiche. L’introduzione di nuove armi, un design più profondo e personalizzabile e una maggiore varietà nelle abilità promettono scontri più dinamici. La vera rivoluzione, però, è rappresentata dalla nuova struttura open world. Si parla infatti di un nuovo mondo aperto, intriso di segreti, nemici mostruosi e compagni misteriosi da scoprire, che offrirà un’esperienza d’esplorazione più libera e coinvolgente rispetto al passato.

Il cuore del gioco resta la meccanica dei “gusci”, corpi di guerrieri caduti che il protagonista può abitare, ognuno dotato di uno stile di combattimento unico e poteri specifici. In Mortal Shell 2, questi gusci non saranno soltanto strumenti di guerra, ma personaggi veri e propri con storie approfondite, segreti da svelare e abilità inedite da padroneggiare. Cold Symmetry ha sottolineato l’importanza della personalizzazione e della libertà strategica, puntando a un’esperienza più ricca e variabile rispetto al primo capitolo.

Il combattimento, definito “frenetico e fluido” dagli sviluppatori, si adatterà a ogni stile grazie a un sistema più flessibile. L’esplorazione sarà cruciale, ogni angolo del mondo di gioco nasconderà sfide opzionali e ricompense per chi avrà il coraggio di cercarle. Sul sito ufficiale è già attiva la possibilità di registrarsi alla beta, permettendo ai giocatori più impazienti di testare in anteprima le nuove situazioni. Insomma, un’occasione per toccare con mano il potenziale di un progetto che vuole imporsi tra i titoli più attesi del 2026.