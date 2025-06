Telecamera da esterno Tapo a prezzo shock: sconto del 44% su Amazon

La telecamera Tapo C520WS è un dispositivo Wi-Fi progettato appositamente per consentire agli utenti di tenere sotto controllo gli ambienti esterni della propria abitazione. Stare lontani da casa per lavoro o durante le vacanze vi preoccupa e volete ottimizzare la sicurezza in ogni circostanza? Acquistando questa soluzione con risoluzione 2560×1440 si ha a disposizione una telecamera in grado di offrire immagini chiare e nitide.

L’esperienza d’uso viene ottimizzata dalla funzione con copertura visiva a 360°. Non a caso, infatti, questo modello Tapo fornisce un raggio di visione orizzontale di 360° e verticale di 130°, consentendo dunque di tenere sempre sotto controllo tutte le aree circostanti.

Telecamera Tapo C520WS in offerta su Amazon

La telecamera Tapo non è una classica telecamera progettata per la semplice registrazione di video per ambienti esterni. Il rilevamento di persone, animali domestici o veicoli, grazie all’implementazione l’intelligenza artificiale, consente di avvisare gli utenti in qualsiasi momento.

Oltre a ciò, la sicurezza viene migliorata dall’implementazione dell’allarme sonoro e luminoso che può anche essere personalizzato dall’utente secondo le proprie preferenze. Inoltre, è anche possibile salvare i video registrati su una scheda microSD o utilizzare i servizi dedicati cloud Tapo Care.

Essendo stata progettata per essere installata all’esterno, la Tapo C520WS, oltre a essere impermeabile, dispone di certificazione di resistenza alla polvere.

Volete tenere sempre sotto controllo l’esterno della vostra abitazione? Approfittando subito dello sconto oggi disponibile su Amazon, la telecamera Tapo C520WS costa solamente 49,99 euro anziché 89,99 grazie a un –44% sul prezzo di listino. Non dimenticate che questo modello marchiato Tapo dispone di una funzione per la visione notturna a colori. Quest’ultima, grazie a un obiettivo ad ampia apertura F1.6 e un sensore starlight offre registrazioni di qualità in qualsiasi circostanza e anche al buio.