MediaWorld vi stupisce con il volantino Red Price: OFFERTE tech da PAZZI

Quando arriva il momento di cambiare smartphone, cuffie o notebook, spesso il portafoglio trema come se fosse davanti a un film horror… e invece no! Con le offerte Red Price di MediaWorld, finalmente potete concedervi tecnologia vera, recente, performante e di marca. Vi basterà scorrere la pagina per sentire crescere l’entusiasmo, proprio come succede in un buffet: ogni prodotto stuzzica di più finché non si ha la pancia piena. Da MediaWorld trovate dispositivi pronti all’uso, nuovi di zecca, pensati per chi lavora, studia o si rilassa sul divano. Il Red Price è già attivo! Clic dopo clic, scoprite articoli top, dalla musica alle videochiamate, dal gaming all’home office.

MediaWorld Red Price: ecco le più imperdibili promo tech

Partiamo con un classico irresistibile: le Sony WH1000XM4 wireless con cancellazione attiva del rumore sono vostre con MediaWorld a 199 euro, ideali per concentrarsi ovunque. Se preferite un suono più sofisticato, le Bose QuietComfort Ultra nere regalano un’esperienza audio da urlo a 355,99 euro. Gli amanti dell’universo Apple apprezzeranno gli AirPods Pro 2ª Gen MagSafe USB-C a 198,99 euro, compatti e di grande stile.

Per chi cerca potenza e leggerezza, il Samsung Galaxy Book4 15.6 i5 con grafica Iris Xe e processore Intel Core i5 1355U è un vero affare a 599 euro. Gli studenti creativi in movimento troveranno nel Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 8+128GB il compagno ideale a 189 euro. E per chi gioca sul serio, la PS5 Disc Slim bianca scende ora da MediaWorld a 449 euro, pronta a rendere ogni sessione epica. Chi vuole il top in tasca non resisterà all’iPhone 16 Pro Max 256GB Titanio nero, disponibile da MediaWorld a 1299 euro, elegante e velocissimo. Per la casa moderna, la lavatrice Samsung 11 kg classe A costa 579 euro, mentre il robot Dyson V15 Detect Absolute vi aspetta a 549 euro per un pulito da applausi. Con MediaWorld, la tecnologia smette di essere un lusso e diventa super accessibile.