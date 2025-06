Esselunga: prezzo RIBASSATO da record sul favoloso SAMSUNG Galaxy A16

Lo smartphone che vi portate in giro sembra nato nella preistoria digitale? Quando mandate un vocale serve una preghiera per farlo partire? Se il telefono ha più bug di una puntata di CSI, forse è ora di darci un taglio. Non con le forbici! Potete approfittare più semplicemente di una promozione davvero epica. Esselunga ha deciso di fare sul serio e proporre qualcosa che supera ogni aspettativa: un’offerta tech che sembra quasi impossibile e con una data di scadenza precisa. Attenzione però, quelli che ci pensano troppo si trovano con le tasche vuote e lo smartphone con la batteria inutile.

Il Galaxy A16 è solo ora ad un prezzo shock con ESSELUNGA

Ora che la parte divertente è chiara, passiamo ai numeri che contano. Fino all’11 giugno, nei punti vendita Esselunga, trovate lo smartphone Samsung Galaxy A16 a soli 129 euro. Sì, avete letto bene: solo 129 euro per un device che offre molto più di quanto ci si aspetti in questa fascia. Partiamo dal display da 6,7 pollici, ampio e luminoso, perfetto per social, video e maratone su Netflix. Il cuore batte forte con un processore Octa-Core scattante, aiutato da una RAM da 4 GB che rende il multitasking un gioco da ragazzi.

La batteria da 5.000 mAh è una garanzia: dura tutto il giorno senza bisogno di cavi volanti in borsa. Sul retro, tre fotocamere: 50 + 5 + 2 MP, per foto nitide e piene di dettagli. Frontalmente, 13 MP per selfie che non fanno sconti, ma valorizzano i volti. Non manca il lettore d’impronte digitali, rapido e comodo, mentre le dimensioni, 16,4 x 7,9 x 0,8 cm, lo rendono pratico. Esselunga stavolta non scherza! Correte qui sul sito prima che finisca.