Da Expert piovono offerte shock: scopri le PROMO SUPER del SUMMER Black Friday

Il SUMMER Black Friday di Expert è la scusa perfetta per darti allo shopping più scatenato dell’anno, ma in bermuda! Se pensi che le promo pazze siano solo a novembre, preparati: Expert ha deciso di bruciare i listini e lo fa con la classe di chi sa come renderti felice, spendendo meno. Hai bisogno di una nuova TV per le partite, di un aspirapolvere da battaglia o di un frigorifero? Ora puoi prenderti tutto con i prezzi più bassi grazie ad Expert.

I prezzi da brivido che trovi da Expert

Da Expert spunta l’iPad Air 11’’ Wi-Fi 128GB grigio siderale a 679 euro. Un device leggerissimo, super performante, perfetto per il lavoro e lo streaming. Hai voglia di un TV con i fiocchi? Samsung QLED da 55″ Smart TV 4K con processore Quantum 4K ti costa 599 euro. Oppure la chicca firmata LG QNED AI 55” serie QNED80 da Expert a 579 euro, con colori profondi e dettagli che schizzano fuori dallo schermo. Per gli amanti del pulito , la Dyson V10 Absolute vola a casa tua per 349 euro.

Sul fronte elettrodomestici, la Whirlpool FFB R9629 BSV IT è una lavatrice frontale da 9 kg e 1200 giri/min a 399 euro, bella e robusta. E se il frigo ti fa disperare, ecco il Samsung doppia porta EcoFlex AI classe E a 499 euro: moderno, capiente, intelligente. Anche il caffè ha il suo momento con la De’Longhi Magnifica Start Milk a 399 euro, per cappuccini schiumosi da bar. Ti servono giga e potenza? Il Redmi Note 14 Pro 5G Midnight Black, con 8GB RAM e 256GB ROM, è tuo grazie ad Expert a 299,90 euro. Per chi studia o lavora c’è l’HP Notebook 15.6’’ Windows 11 a 399 euro, ma occhio: lo stesso modello è anche a 509 euro in una variante. Chiude la BigBen base magnetica per PS5 Slim, con 3 porte USB-A, a soli 29,90 euro. Ti piace quel che leggi? Acquista sul sito o vai in qualsiasi Expert.