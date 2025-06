Apple: esclusi alcuni iPhone dagli aggiornamenti di iOS 26

Il 2025 segna un’importante svolta per il sistema operativo mobile di Apple. La storica numerazione progressiva di iOS viene abbandonata. Ciò significa, niente più iOS 19, il nuovo aggiornamento si chiamerà iOS 26. Allineandosi così all’anno solare in corso. Una novità puramente formale che non stravolge la politica dell’azienda in merito alla compatibilità dei dispositivi. Infatti, la lista degli iPhone che potranno installare iOS 26 ricalca quasi perfettamente quella di iOS 17 e iOS 18. La differenza principale riguarda l’eliminazione dal supporto di tre modelli rilasciati nel 2018. Ovvero gli iPhone XR, XS e XS Max. Con la loro uscita di scena, tutti i dispositivi basati sul chip A12 Bionic escono ufficialmente dalla lista degli smartphone compatibili con il nuovo aggiornamento. È utile sottolineare che gli iPhone con chip A13 o superiori continueranno a essere supportati. Il nuovo aggiornamento iOS 26 verrà presentato ufficialmente il 10 giugno 2025. Ovvero durante l’apertura della Worldwide Developers Conference (WWDC).

Apple annuncia tre dispositivi esclusi dall’aggiornamento iOS 26

Tale decisione non sembra essere legata alle nuove funzionalità di intelligenza artificiale, ma ad un rinnovamento dell’interfaccia utente. Il nuovo design, conosciuto con il nome Solarium (“vetro vivo”), introduce elementi grafici complessi come trasparenze, animazioni fluide e menù fluttuanti. Quest’ultimi sarebbero troppo pesanti da gestire per l’hardware più datato.

Con soli 4 GB di RAM e una GPU meno potente, i dispositivi con chip A12 non riuscirebbero a offrire un’esperienza fluida. È però importante sottolineare che, nonostante l’esclusione dalle nuove funzionalità, tali modelli continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza. Ciò per garantire la stabilità del sistema e la protezione dei dati. Rispettando così la promessa fatta da Apple riguardo l’arrivo di nuovi aggiornamenti di sicurezza per sei anni. Anche le app più diffuse, come WhatsApp, YouTube e altre, manterranno la compatibilità con versioni precedenti di iOS. Almeno per ancora un po’ di tempo. Permettendo così agli utenti di continuare a utilizzare il proprio dispositivo senza particolari limitazioni.