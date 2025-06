Unieuro scatena la tecnologia: offerte WOW fino all’11 giugno

Avete presente quel momento in cui guardate il vostro smartphone e vi sembra uscito da un film in bianco e nero? Beh, è tempo di dare una svolta. Unieuro arriva con un volantino che trasforma la vostra voglia di tecnologia in un’occasione d’oro e non è un modo di dire. Come diceva Paul nel film A piedi nudi nel parco: “È solo l’inizio del primo giorno del resto della mia vita.” Ed è proprio così: il nuovo volantino Unieuro vi invita a iniziare una nuova era tech con offerte che fanno girare la testa. Se amate i dispositivi di ultima generazione, i gadget intelligenti o le TV spettacolari, questo è il momento giusto. Addio alle solite promozioni “meh”. Unieuro porta proposte vere, concrete e con prezzi che scendono giù come ascensori rotti. La scelta è ampia, la scadenza è vicina: fino all’11 giugno. Insomma, aggiornare smartphone, console o accessori non è mai stato così facile. Scorrete questo volantino come si sfoglia una rivista di tendenze: ogni pagina è una scoperta.

Offerte irresistibili e prodotti imperdibili con Unieuro

Unieuro mette in vetrina dispositivi eccezionali con offerte davvero accattivanti. Cominciamo con il Samsung Galaxy S25 Ultra, uno smartphone elegante da 6.9” con fotocamera 200MP, 12GB di RAM e 512GB di memoria. Lo trovate da Unieuro a 1.499 euro. Per chi cerca performance senza esagerare nel prezzo, c’è lo Xiaomi 14T con 12GB di RAM e 256GB di spazio a soli 429 euro. Amate le immagini nitide? La Samsung Smart TV 55″ OLED QE55S85FAUXZT 4K 2025 è vostra a 899 euro. Stesso prezzo per la Samsung TV QE55S85DAEXZT, con processore NQ4 AI GEN2 e Dolby Atmos. I gamer non possono perdere la Sony PlayStation 5 Slim Digital con 1,02TB, esclusiva Unieuro a 449,90 euro. Uguale prezzo per la versione con disco.

Tecnologia e benessere si incontrano con Apple Watch Series 10 GPS 42mm, cassa in alluminio e cinturino nero a 349 euro. Gli accessori completano il pacchetto: Apple Pencil USB-C a 79,99 euro, OPPO Enco Buds2 Pro con cancellazione rumore a soli 19,99 euro. Unieuro ha raccolto il meglio per voi. Approfittatene prima dell’11 giugno.