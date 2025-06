Clair Obscur: Expedition 33, possibile sequel potrebbe arrivare

un titolo che recentemente è finito sulla bocca di tutti e senza dubbio il nuovo Clair Obsucr: Expedition 33, il titolo in questione infatti ha recentemente raggiunto un traguardo record del momento che ha totalizzato 3,3 milioni di copie vendute in appena 33 giorni finendo letteralmente in cima alle classifiche di vendita, tutta la community ha apprezzato e sta apprezzando il videogioco in questione e ovviamente tutti ora si stanno domandando se arriverà un sequel.

La risposta

La risposta a questa domanda ci arriva da un portavoce diretto durante un’intervista, il COO di Sandfall Interactive François Meurisse sulle page di Games Industry ha infatti Parlato di tante curiosità attorno al videogioco e anche dei piani futuri della casa di sviluppo.

L’uomo senza mezzi termini ha confermato che in futuro arriverà un sequel del titolo tanto apprezzato, quest’ultimo ha infatti dichiarato come ci siano già delle idee in merito a un possibile proseguo della saga ma queste devono ancora assumere forma concreta, l’uomo tra l’altro ha anche specificato che il team deve decidere se cambiare completamente rotta o proseguire con una nuova avventura all’interno della medesima ambientazione, nonostante tutto il portavoce si è mostrato fiducioso e soprattutto convinto del proprio team di sviluppo, sottolineando come quest’ultimo sia migliorato incredibilmente sotto vari aspetti, grazie proprio all’esperienza acquisita con lo sviluppo del primo capitolo, Ciò secondo l’uomo gli permetterà di affrontare l’arrivo di un secondo capitolo, il quale sicuramente godrà e allo stesso tempo soffrirà di alte aspettative da parte della community.

non rimane dunque che attendere lo sviluppo e qualche notizia in più, dal momento che il primo titolo è uscito relativamente da poco sicuramente l’attesa sarà ancora lunga ma allo stesso tempo possiamo goderci un gioco davvero di ottimo livello e con uno sviluppo che non si vedeva da diverso tempo, segni distintivi che gli hanno permesso di essere apprezzato da tutta la critica.