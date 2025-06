WhatsApp: addio al numero di telefono per sempre

L’applicazione di messaggistica più utilizzata dall’alba dei tempi sicuramente come tutti sapete e WhatsApp, la piattaforma tinta di verde vanta infatti un bacino di utenti di oltre 2 miliardi di account e continua a crescere ad un ritmo decisamente sostenuto, il merito ovviamente è del team di sviluppo che mantiene l’applicazione costantemente accattivante, grazie alle funzionalità che ogni mese vengono migliorate o introdotte da zero.

Un dettaglio che però da sempre è rimasto trascurato, almeno fino a questo momento, è stata la questione legata al numero di telefono, attualmente infatti per registrarsi e indispensabili utilizzare il proprio numero di cellulare che risulta essere anche l’indicativo per poter essere reperibili sia all’interno dei gruppi sia in generale all’interno delle varie liste contatti, quando parliamo con qualcuno dunque cliccando sulla sua scheda contatto sarà possibile visualizzare il suo numero di telefono senza troppi problemi, questa cosa divide da sempre la community dal momento che per molti il numero di telefono risulta essere un dato sensibile che non si vuole condividere con così tanta leggerezza, WhatsApp sembra finalmente intenzionata a porre una pezza a questa situazione.

In arrivo l’username

A quanto pare molto presto assisteremo ad un cambiamento dir poco epocale all’interno di WhatsApp che somiglierà così un po’ di più a Telegram, sembra infatti che l’applicazione stia varando un cambiamento in merito gli account i quali saranno identificati e raggiungibili grazie agli username non più grazie ai numeri di cellulare, nel dettaglio sembra che la società stia mettendo a punto un protocollo decisamente ben strutturato per consentire di utilizzare gli username in modo appropriato e utile alla tutela della privacy e della sicurezza degli utenti, sembra infatti che user Name potranno essere scritti dagli utenti in questione ma ovviamente non potranno essere ripetuti, non potranno essere composti solo ed unicamente da numeri, non potranno iniziare con il prefisso www onde evitare di simulare qualche piattaforma autorevole per cercare di ingannare chi legge, a completamento di quest’ultimo dettaglio username non potranno nemmeno terminare come dei domini Internet, banditi infatti sono i suffissi.com o.net e tutti i loro simili.