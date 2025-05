DDL Clima in Lombardia: attesa l’analisi del Consiglio regionale

L’iniziativa sta accogliendo pareri positivi. Il presidente della Regione, Attilio Fontana ha evidenziato l’importanza di tale intervento. Ciò con l’assessore all’Ambiente e al Clima, Giorgio Maione. Secondo entrambi, si tratta di un passaggio fondamentale per spingere le scelte politiche e amministrative verso una maggiore resilienza climatica. Oltre che ad una riduzione concreta delle emissioni.

La proposta punta all’introduzione degli obiettivi climatici nei procedimenti di valutazione dell’ambiente. Ciò portando ad un cambiamento importante nell’approccio alla pianificazione territoriale. Ed anche quella infrastrutturale. Ogni nuovo progetto, infatti, sarà valutato anche riguardo l’impatto sul clima. In ambito energetico, invece, l’enfasi sarà posta sull’adozione di tecnologie innovative, anche sperimentali. Opzioni in grado di valorizzare il riuso delle risorse. Oltre che la produzione da fonti rinnovabili. Il tutto in un’ottica di economia circolare per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

La proposta arrivata dalla Lombardia si basa su due strade. Da un lato, la riduzione delle emissioni con l’efficientamento energetico. Dall’altro, il rafforzamento della capacità di adattamento del territorio. In tale contesto, viene anche prevista la possibilità di utilizzare l’energia nucleare come opzione per garantire sicurezza energetica e sostenibilità.

Allo stesso tempo, verranno promosse iniziative di prevenzione. Allo scopo di ridurre la vulnerabilità delle infrastrutture e delle comunità locali. In particolare, si lavorerà per contrastare gli effetti di fenomeni meteorologici intensi. Il tutto attraverso soluzioni che possano migliorare la qualità della vita e del clima.