Tempesta solare in corso: il Sole minaccia la Terra

Dalla notte tra il 28 e il 29 maggio, il vento solare ha iniziato a spazzare lo spazio con una forza rara. Una tempesta solare classificata G3, definita forte sulla scala NOAA, ha investito il campo magnetico terrestre. Un’esplosione invisibile che ha viaggiato per milioni di chilometri fino a raggiungere il nostro pianeta, sospinta da un buco coronale sulla superficie del Sole. In gioco ci sono satelliti, comunicazioni e un’atmosfera che risponde con bagliori straordinari. Questa furia magnetica nasce dall’interazione tra correnti di vento solare: le più lente si sono scontrate con un flusso improvvisamente accelerato. Il risultato? Un urto nello spazio che ha causato disturbi in alta quota. La tempesta ha toccato il suo culmine nella notte del 29 maggio, poi ha rallentato, scendendo alla classe G1. Gli esperti non escludono però un ritorno in classe G2 prima che l’energia solare si spenga del tutto.

Tecnologie sotto pressione silenziosa a causa della tempesta solare

Dietro ai cieli apparentemente sereni, in cui imperversa in realtà una tempesta solare, i sistemi tecnologici restano esposti a rischi silenziosi. Una G3 può interferire con GPS, comunicazioni radio e satelliti. Le orbite vengono leggermente deformate, i segnali disturbati, le frequenze rallentate. Non si sono registrati danni significativi, ma la minaccia è tutt’altro che scongiurata. Il campo magnetico terrestre continua a fronteggiare questa spinta solare, fragile scudo contro una potenza lontana.

La memoria corre inevitabilmente a un tempo remoto. Oltre 14.000 anni fa, una tempesta solare colossale colpì il pianeta, superando di gran lunga l’evento attuale. I dati geologici lo raccontano, anche se la tecnologia allora non esisteva. Cosa accadrebbe se una simile forza si scatenasse oggi? Le risposte spaventano più delle ipotesi. Se la tempesta porta con sé il rischio, offre anche uno spettacolo raro: le aurore boreali. Non più confinate ai cieli artici, potrebbero estendersi più a sud, accendendo l’Europa settentrionale con colori irreali. Un dono fugace che nasconde un avvertimento. Quanto può ancora durare? E se il Sole non avesse ancora mostrato tutta la sua forza?