Realme Neo7 Turbo: arriva la conferma ufficiale

Realme ha presentato, per il mercato cinese, il nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del modello Neo7 Turbo un dispositivo che promette specifiche che solitamente si vedono in modelli di fascia più alta. Il Realme Neo7 Turbo si presenta con un ampio schermo da 6,8 pollici di diagonale. Con una risoluzione 1.5K e una frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz. Il pannello è caratterizzato da cornici sottilissime di soli 1,3 millimetri. Il picco di luminosità arriva a 2000 nit. Fattore che garantisce una buona visibilità anche alla luce del sole, Integrato sotto lo schermo c’è un sensore per le impronte digitali.

Realme presenta il suo nuovo smartphone Neo7 Turbo

Sotto la scocca, il dispositivo presenta il processore MediaTek Dimensity 9400e. E non solo. È disponibile un chip octa-core con frequenza massima di 3,4 GHz. Per la memoria il Neo7 Turbo può essere configurato con un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X. E fino a 1 TB di spazio di archiviazione interno in formato UFS 4.0.

Anche il comparto fotografico è stato curato con attenzione. Sul retro c’è una fotocamera principale da 50 MP, basata su sensore Sony IMX882 e dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine. A quest’ultima si affianca un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. Mentre la fotocamera frontale è da 16 MP. Con apertura f/2.4. Il dispositivo è in grado di registrare video in 4K fino a 60 frame al secondo.

La batteria integrata e da 7200 mAh. Inoltre, supporta la ricarica rapida a 100W. Ciò consente di raggiungere il 50% della carica in soli 19 minuti. Il software preinstallato è Realme UI 6.0, basato su Android 15. A completare il tutto, ci sono le certificazioni IP66, IP68 e IP69. Quest’ultime garantiscono la resistenza all’acqua e alla polvere. Il nuovo smartphone Realme sarà disponibile in Cina a partire dal 31 maggio. I prezzi variano a seconda della configurazione scelta. Si parte da un minimo di 246 euro ad un massimo di 332 euro.