WhatsApp, nuova truffa in circolazione: “Vota la figlia della mia amica” è un inganno

WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate a livello globale e ciò la rende terreno fertile per la propagazione delle truffe.

I cyber-criminali hanno scoperto nelle applicazioni per la messaggistica un ambiente favorevole per tutti quei trucchi che hanno il fine di ingannare gli utenti.

Durante questi recenti anni le truffe che si sono susseguite sono diverse, ma tutte avevano come scopo quello di sottrarre del denaro ai malcapitati.

WhatsApp: ecco in cosa consiste la nuova truffa

Le truffe più famose utilizzano il phishing come metodo, ovvero l’invio di SMS, e-mail o messaggi su WhatsApp fingendosi un ente, come la banca, la posta o molti altri, e inviando un link infetto che se è aperto potrà installare un malware sul dispositivo.

L’ultima truffa sbarcata su WhatsApp, utilizza una tecnica molto simile a quella del phishing.

Si tratta infatti dell’arrivo di un messaggio su WhatsApp a centinaia di utenti. Il messaggio in questione presenta il seguente testo: “Ciao! Per favore votate per Federica in questo sondaggio, e la figlia di una mia amica, il premio principale è una borsa di studio per l’istruzione gratuita per tutto il prossimo anno, questo è molto importante per lei. Grazie mille.“. In allegato con il testo è presente una foto della suddetta ballerina e un link.

All’apparenza non ci sarebbe nulla di strano, tuttavia cliccando sul link si dà la possibilità ai cyber-criminali di accedere a informazioni molto personali, e per continuare a truffare altri utenti accedendo ai contatti salvati sul dispositivo preso di mira.

Per cercare di non incappare in queste tipologie di frodi è necessario prestare molta attenzione, anche ai messaggi che riceviamo dai nostri contatti. Una raccomandazione è quella di chiamare sempre prima il contatto se si ha qualche dubbio sulla provenienza del messaggio, poiché anche i vostri amici potrebbero essere stati truffati.