Firefox: novità in arrivo per la barra di ricerca

Mozilla sta proponendo interessanti cambiamenti per il suo browser. A tal proposito, con il rilascio di Firefox 137.0, l’azienda ha segnato un passo avanti importante nell’esperienza di navigazione degli utenti introducendo una barra di ricerca rinnovata. A distanza di un mese da quell’importante update, Mozilla ha pubblicato un approfondimento sul proprio blog ufficiale. Quest’ultimo illustra nel dettaglio le migliorie implementate e le nuove funzionalità messe a disposizione di chi utilizza il browser. Al centro dell’attenzione spicca il nuovo pulsante di ricerca unificato. Tale strumento permette di passare con un solo clic da un motore di ricerca all’altro senza dover riscrivere la query.

Firefox: novità presentate per la barra di ricerca

A rendere ancor più “intelligente” la barra contribuisce un set di comandi rapidi basati su tag. Scrivendo parole chiave precedute dal simbolo “@” è possibile accedere in un istante a funzioni utili. Come l’apertura di segnalibri, l’elenco delle schede aperte, cronologia o strumenti di vario genere (screenshot, download, ecc). Chi preferisce un approccio più “umano” può rivolgersi alla barra usando frasi in linguaggio naturale. Infatti, basta digitare “cancella cronologia” per ottenere lo stesso risultato senza dover scorrere menu o impostazioni.

Dal punto di vista estetico, invece, con la versione 138 Firefox ha apportato un ritocco all’indirizzo URL mostrato in barra. Sui siti sicuri (HTTPS) sparisce la porzione “https\://”, lasciando al centro dell’attenzione il solo dominio, più leggibile e privo di elementi superflui. Al contrario, i siti che non adottano il protocollo sicuro vengono evidenziati in modo saldo, a garanzia della trasparenza e della sicurezza dell’esperienza di navigazione.

E non è tutto. Mozilla ha deciso di porre fine a due servizi secondari: Pocket e Fakespot. Entrambi verranno chiusi per concentrare risorse e sforzi di sviluppo sul browser Firefox e le tecnologie ad esso collegate. Non resta che attendere e scoprire come tali modifiche si adatteranno all’ecosistema di Mozilla.